Технологии 21 июля 2023, 17:46 Stories в Telegram. Что нужно знать о новой функции Директор ассоциации пользователей соцсетей Зыков: Stories в Telegram нужно дорабатывать Телеканал «360»

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В Telegram, наконец, стала доступна функция Stories — чтобы ее увидеть, нужно обновить приложение через сайт, Google Play и App Store. Опубликовать истории пока могут только подписчики с премиум-доступом, но через месяц такая возможность появится у всех. О том, как работают Stories и будут ли они полезны для блогеров, — в материале «360».

Как пользоваться Stories в Telegram

Для личных аккаунтов

Использовать новую функцию сейчас могут только премиум-подписчики. Им доступны текстовые подписи к историям, а встроенный редактор практически повторяет фоторедактор самого Telegram: можно что-то выделить и заблюрить, применить настройки цветокоррекции, добавить стикеры и так далее.

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Если человека упомянули в истории, ему придет уведомление. Публикацию можно сделать доступной для всех контактов, списка близких друзей или конкретных людей.

Можно выбрать «срок жизни» поста — от шести до 48 часов. В «Настройках» есть пункт «Мои истории» — там хранится архив публикаций.

Для пабликов и каналов

Директор ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков рассказал «360», что владельцы и администраторы каналов не могут выкладывать истории.

Администраторам каналов это позволит привлекать аудиторию, когда появится возможность добавлять хотя бы ссылку в сами сторис. Сейчас ее можно указать только в сопровождающем тексте под историей. Владимир Зыков

Как отключить Stories других пользователей

Не всем пользователям приложения пришлось по вкусу нововведение. Дело в том, что Stories строятся на основе контактов: когда вы выложите забавное фото, то его могут увидеть все, с кем общались даже пять лет назад (если не поменять это в настройках).

Чтобы отключить чужие сторис в мобильной версии, зажмите нужный контакт. Далее выпадет меню, где можно «Скрыть истории» и «Не уведомлять об историях». В десктопной версии эта функция появляется при нажатии правой кнопки мыши.

Telegram

Если человека нет у вас в контактах, он не увидит ваши обновления в Stories. Пользователя нельзя найти, не зная ника или не обмениваясь личными данными.

Нужны ли Stories в Telegram блогерам?

По словам Зыкова, новый формат появился в ответ на просьбы блогеров, которые перешли в Telegram после блокировки Instagram* в России. Видеосообщения («кружочки») оказались малофункциональными для них и не заменили сторис.

«Если этот формат будет развиваться, появится новый функционал и он станет доступным для Telegram-каналов, то сообщество получит дополнительные инструменты для монетизации своего контента и перетаскивания аудитории из Instagram*», — заверил эксперт.

Freepik

Так, новые площадки делают акцент на умную ленту, которая рекомендует блог, объяснил директор ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров.

Как только в Telegram появится новостная лента, он станет полноценной социальной сетью, алгоритмы которой могли бы дать приложению дополнительное развитие, подытожил собеседник «360».

* Деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская.