Эксклюзив 25 мая 2023, 12:09 Соцсети, маркетплейсы, искусственный интеллект и экономику Рунета обсудили на Российском интернет-форуме Директор РАЭК Гребенников: экономика Рунета показала двузначный рост в 2022 году РИА «Новости»

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Российский интернет-форум стал площадкой, на которой бизнес, IT и власть объединяются и создают новое, причем в веселой атмосфере. Корреспондент «360» побывал на мероприятии и узнал, какие темы стали главными в первый день РИФ в этом году.

Прошлый год оказался периодом непредсказуемых событий и принципиально новых ситуаций, в которые IT-отрасль и интернет попали впервые. Поэтому РИФ-2023 начали с цифр, показывающих результаты перемен.

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Исполнительный директор Mediascope Ксения Ачкасова сообщила, что соцсети Facebook* и Instagram* сильно упали по популярности в 2022 году. При этом заметно увеличилась аудитория Telegram и «ВКонтакте».

«TikTok, несмотря на то, что ему прочили скорую смерть, он, в общем, достаточно стабилен», — отметила Ачкасова.

Купить товар из любой точки

Еще за прошлый год ощутимо увеличился просмотр видеоконтента в российском сегменте интернета, причем не только за счет YouTube — Rutube также стремительно пошел вверх. В свободное от соцсетей, мессенджеров и видеохостингов время россияне стали засиживаться на маркетплейсах, выделяя для себя любимые.

Сфера российского e-commerce, то есть электронной торговли, тоже увеличила показатели за 2022 год. Например, число заказов выросло на 65%.

«Люди понимают, что может быть суперудобно купить любой товар из любой точки страны, и он за несколько дней к тебе придет. И одновременно человек, который имел рынок сбыта в виде какого-то небольшого города где-то в отдаленном регионе, он может продать этот товар на всю страну и потенциально на весь мир», — рассказал заместитель управляющего директора Ozon Алексей Минаев, выступая на Российском интернет-форуме.

Двузначный рост

В общих цифрах сфера российской интернет-экономики превысила ожидаемый рост в 11% более чем в два раза. Итоговый показатель достиг 29%. Директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников уточнил, что эта цифра меньше, чем в 2020 и 2021 году.

«Тогда экономика Рунета росла аж на 40%, но были другие времена. Тем не менее мы преодолели планку в 12 триллионов рублей и показали двузначный рост в условиях падения мировой экономики», — обратил внимание глава РАЭК.

В следующем году эксперты также видят стабильный рост этой сферы, причем уже почти на 16 триллионов рублей. Увеличивать показатели во многом помогают комплексные меры поддержки от государства.

Рост нехватки айтишников

Ситуация с квалифицированными кадрами, ставшими «новой нефтью» цифровой экономики, сложилась не такая радужная, рассказали участники РИФ. Если в 2021 году рынок труда ощущал нехватку миллиона специалистов, то в 2022-м их стало не хватать еще больше. Сказались и рост послепандемийной цифровизации, и массовая релокация специалистов.

Чаще всего среди IT-кадров сейчас хантят программистов и разработчиков, а также работающих с искусственным интеллектом. При этом на форуме развенчали миф, что с приходом нейросетей и автоматизации процессов многие специалисты останутся без работы. Например, спрос на дизайнеров, по прогнозам, останется таким же, но изменится их деятельность.

«Раньше мы нанимали человека как носителя определенного набора знаний, которые он до этого накапливал, аккумулировал в себе, и мы его покупали вместе с этими знаниями. Сейчас мы ищем просто умных людей, которые могут очень быстро понять, что происходит, потому что технологии изменяются настолько быстро, что не понимаем, как описать какие-то требования», — поделился арт-директор студии и нейросети «Николай Иронов» Сергей Кулинкович.

Новая российская интернет-энциклопедия

На фоне перемен в цифровой сфере появляются новые платформы и энциклопедии. Учредитель некоммерческого партнерства «Викимедиа ру» Владимир Медейко рассказал о создании качественного нового сервиса под названием «Рувики», в котором на начальном этапе будет два миллиона достоверных статей экспертного уровня.

«У нас будут совершенно новые технологические решения, мы будем обеспечивать качество статей, мы будем применять адаптацию контента под отдельного пользователя, мы будем применять тему искусственного интеллекта», — подчеркнул спикер.

Несмотря на множество тем, все участники РИФ-2023 сошлись в одном — сложно прогнозировать историю интернета даже на ближайшее будущее. По этой причине 25 и 26 мая темами форума станут сотрудничество и коллаборация для продвижения нового в ближайшем настоящем.

*Facebook и Instagram — социальные сети принадлежат компании Meta, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена.