Технологии 14 января 2023, 16:50 Каждый родившийся клон стоит сотни неудач. Но это шанс для человека не стать суповым набором Биолог Дейкин: искусственные органы — надежда людей не превратиться в суповой набор

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Появление на свет клонированных животных уже не является чем-то удивительным. Но ученым важно работать над тем, чтобы искусственные органы могли спокойно работать в организме человека. Иначе «черные трансплантологи» могут сделать из людей «суповой набор».

Декабристка и китайский жеребец

В Подмосковье впервые в истории России на свет появилось потомство от клонированной коровы. Теленок родился весом в 40 килограммов. Ее назвали Декабристкой — она родилась 30 декабря 2022 года. В Минсельхозе заверили, что теленок чувствует себя хорошо. Ее контролируют ветеринары.

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Эксперимент провели сотрудники Федерального исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Эрнста. По словам курирующего Минсельхозпрод зампреда правительства Подмосковья Георгия Филимонова, развитие технологии геномного редактирования возможно лишь при условии способности клонированного животного производить на свет жизнеспособное потомство.

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«Поэтому рождение первого потомства от клонированной телки — большое достижение подмосковных ученых», — сказал он.

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Китайская компания SinoGene, известная своими успешными работами по клонированию собак и волков, отличилась еще одним проектом. Генетики успешно клонировали скаковую лошадь. «Отца» клона привезли из ФРГ. На новорожденного Чжуан Чжуан (с китайского «растущий здоровым и сильным» — прим. «360») в Китае возлагают большие надежды в развитии конного спорта в стране. Ассоциация коневодов КНР уже одобрила участие клонированного жеребенка в будущих состязаниях.

До клонирования человека далеко

Кандидат биологических наук, директор центра генетических технологий национально-исследовательского белгородского университета Алексей Дейкин рассказал «360», что сейчас клонирование не является чем-то необычным. Он напомнил, что в начале прошлого года специалисты пересадили сердце от свиньи к человеку. После этого пациент прожил еще несколько месяцев. Но умер он не из-за отторжения сердца животного, а из-за инфекции, которую занесли во время операции.

Дейкин отметил, что подмосковные специалисты сделали важный вклад в развитие отрасли в России. Сейчас страна оказалась в передовиках по сельхозпроизводству. Но отечественные исследователи используют иностранные технологии. Сегодня России ограничивают доступ к зарубежным генетическим ресурсам, что может привести к глобальной проблеме.

Яйцо, например, на прилавке. Оно российское. Куры, которые снесли эти яйца, находятся в России. Но родители этих кур — иностранцы. Поэтому если нам перестают присылать яйца из-за границы, у нас не рождаются те несушки, которые должны работать на птицефабриках. И вот то же самое и в свиноводстве, и с коровами та же самая история <…> — иностранная селекция. Алексей Дейкин Кандидат биологических наук, директор центра генетических технологий национально-исследовательского белгородского университета

Сейчас для России критически важно сохранить тех животных, которые стоят в основе этой сельскохозяйственной производственной пирамиды. И здесь клонирование бы очень сильно помогло, подчеркнул Дейкин.

«Технология клонирования хорошо освоена, и самое главное, что она уже вышла в практику. Практику биомедицинскую — уже сердца пересаживают, в практику научную — много видов животных таких получено. И в целом есть какое-то сельскохозяйственное применение, но вот, к сожалению, до клонирования человека еще далеко», — заверил он.

Не превратиться в суповой набор

Дейкин назвал технологию пересадки органов важнейшей стратегической задачей. Сегодня трансплантология очень хорошо развита, появилась генетическая паспортизация. Однако, помимо всех плюсов, каждый человек становится потенциальным донором. И если раньше «черные трансплантологи» считались вымыслом, то сейчас это вполне реально, сказал эксперт.

Допустим, у условного миллиардера инфаркт, сердце надо пересаживать, по базе данных вот этих вот генетических паспортов населения можно найти среди миллиона человек идеального донора. И, условно, ну я не сомневаюсь, что я не больше получаса проживу, если выяснится, что мое сердце нужно какому-нибудь олигарху. Поэтому вот эти свиньи для пересадки органов, гуманизация животных, стволовые клетки и искусственные органы — это последняя наша надежда, чтобы не превратиться в суповой набор. Алексей Дейкин Кандидат биологических наук, директор центра генетических технологий национально-исследовательского белгородского университета

Клоны стоят на горе трупов

Сложность клонирования в том, что все элементы очень меленькие, пояснил биолог. Чтобы родился новый организм, из работающей яйцеклетки уничтожается собственное ядро. В нее вносится ядро из клетки организма, который нужно клонировать. Полученную яйцеклетку с чужеродным материалом стимулируют, после чего она начинает делиться. Если все получилось, она имплантируется суррогатной матери, которая в нужный срок рожает детеныша.

«Каждый родившийся клон стоит на горе из трупов неродившихся. А для того, чтобы родилась овечка Долли (первое клонированное из соматической клетки животное), погибло 256 эмбрионов. То есть когда яйцеклетка уже начала делиться, ее пересадили суррогатной матери, и эмбрион все равно погиб. Получается, эта Долли на плечах 256 отсортированных эмбрионов и еще бесконечного количества яйцеклеток, которые не пережили эти манипуляции. Это сложно. Мы пытаемся залезть нашими большим пальцами в тот уровень организации жизни, который сильно меньше», — рассказал Дейкин.

Сейчас достаточно заплатить около пяти миллионов рублей, чтобы клонировать домашнюю кошку. Но 200 с лишним неродившихся котят умрут, а еще тысячи яйцеклеток этих кошек будут замучены, заключил эксперт.