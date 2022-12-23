Технологии 23 декабря 2022, 15:24 💻 Сделано в Китае, но собрано в Белоруссии. В Минске показали первый отечественный ноутбук Эксперт по ноутбукам Плотников: белорусские ПК произведены на китайской платформе Белорусский ноутбук под брендом Horizont поступил в продажу / © Sputnik, Виктор Толочко

Читать 360tv в

В Белоруссии начнут производить собственные ноутбуки — компания, управляющая заводом «Горизонт», уже показала первые гаджеты. Однако называть это производство национальным можно лишь номинально. Тем не менее и в республике, и в России есть неплохая «отечественная» техника.

Белорусская электроника

Первые белорусские ноутбуки в рамках программы импортозамещения, которую поручил запустить президент страны Александр Лукашенко, начали продавать в Минске. Модель, по информации БелТА, пока одна — H-book MAK4. Ее разработали на базе процессоров 11 поколения Intel Core. Других подробностей о технических характеристиках компьютера нет.

Реклама

Редактор раздела «Ноутбуки и ПК» 3DNews.ru Сергей Плотников уверен, что первый собственно белорусский ноутбук — скорее маркетинговый ход, поскольку в стране, скорее всего, проходила лишь сборка, а не непосредственно производство.

Реклама

«По отдельности закупают комплектующие с большой вероятностью в Китае собирают уже на фабриках в Белоруссии. У нас сейчас много телевизоров компаний „Витязь“, TCL, Hartens, того же „Горизонта“, где написано „Сделано в Белоруссии“ — все это исключительно сборка из китайских комплектующих», — объяснил он.

Ряд производителей в Китае, по словам Плотникова, выпускают шасси — основы для сборки ноутбуков, которую компании могут купить вместе с франшизой и выпускать технику под собственным брендом. По такому принципу производят ноутбуки Thunderobot, Zet, Hasee. Причем сейчас качество такой электроники находится на достаточно высоком уровне.

«То же в случае с „Горизонтом“: если они используют хорошую платформу, ноутбуки будут вполне конкурентоспособными», — добавил эксперт.

Российская электроника

В России ситуация обстоит похожим образом, рассказал «360» владелец Digital Media Павел Синяков. Страна не производит процессоры, которые можно использовать в потребительской технике, а закупает их в Китае у фабрик, делающих платформы без бренда, уточнил он.

«Естественно, процессоры там Intel или AMD, а сами платы — китайские, вся оснастка, порты и корпуса — все китайское. Дальше их оснащают памятью и жесткими дисками, клеится шильдик „Горизонт“ или другой компании. И продают», — сказал эксперт.

Тем не менее в России существуют собственные процессоры — «Байкал» и «Эльбрус», которые используют в госаппарате и военной, космической и оборонной промышленности.

«„Байкалы“ — отдельная история: не для потребителей, а для корпоративного рынка, для государственных структур, которым необходимо именно отечественное, чтобы не было даже малейшей возможности следить за этими организациями. Ведь в зарубежную технику могут быть встроены какие-то шпионские закладки», — подчеркнул Синяков.

Более того, в России производят собственные микрочипы для национальной платежной системы, высокотехнологичное медицинское и промышленное оборудование, протезы и многое другое.

Не только компьютеры

Сильная сторона российского производства, по словам Синякова, — механическая часть. Например, отечественные 3D-принтеры на 80% созданы на российской базе, оставшиеся 20% — тайваньская или китайская электроника.

«Механическую часть делают у нас, она весьма приличная, потому что у нас культура производства именно механической части осталась из Советского Союза. Они даже лучше китайских», — сказал эксперт.

Подобные аппараты считаются высокотехнологичными и могут печатать самые сложные конструкции, вплоть до беспилотников. Также больших успехов Россия добилась в разработке различного программного обеспечения.

«ПО пишется здесь, то есть все, что „Яндекс“, „Сбер“ и другие делают, — это наше ПО. И, например, если сравнивать Алису и Siri, это плюс-минус то же самое. То есть с точки зрения ПО у нас все очень неплохо», — заключил собеседник «360».