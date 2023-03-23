Эксклюзив 23 марта 2023, 15:00 Россияне смогут играть в Counter-Strike 2, но стоит ли. Специалист рассказал о новой версии старого шутера Директор Flashback Кошкин: Valve выпустила Counter-Strike 2 на слегка подлатанном движке "ВКонтакте"

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Компания Valve Corporation представила на тестирование игру Counter-Strike 2. Геймеры из России смогут опробовать легендарный шутер, однако в нем не так много нового. Директор компьютерного клуба Flashback Сергей Кошкин рассказал «360», как обойти ограничения и что на самом деле сделали разработчики.

Три способа помимо VPN

Распространением новинки, по его словам, займется сервис Steam. Ограничения этой платформы геймеры научились обходить при помощи VPN, а новых она не вводила.

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«Steam не работает в России, но если зарегистрироваться в другой стране, то можно скачать. Играть россиянам не запрещают, только покупать», — сказал Сергей Кошкин.

Проблемы могут возникнуть в момент оформления покупки, но на этом, по словам специалиста, построили целую индустрию, и решить их несложно. Оформить банковскую карту иностранного банка, например, арабского, приобрести подарочный сертификат на сайте-посреднике или готовый аккаунт вполне реально.

«Наши регуляторы создают гораздо больше препятствий, чем иностранные. Они все время блокируют каналы, загибают систему фильтрации наподобие „китайской стены“ и создают не меньше ограничений, а то и больше, чем иностранцы», — заявил он.

Директор клуба признал, что обход запретов несет риски. Карета может превратиться в тыкву — в какой-то момент игрока отправят в бан за неправомерное пользование, и он потеряет свой прогресс. Но вариантов, по его словам, достаточно.

Новая физика, старый движок

Однако релиз Counter-Strike 2, предупредил Сергей Кошкин, — не такая сенсация, как могло показаться.

«Они перерисовали движок. Собственно говоря, это старая Counter-Strike даже не на новом, а на слегка подлатанным движке», — объяснил специалист.

После Counter-Strike поклонники играли в CS, потом CS GO, которая еще популярна. Теперь вышла Counter-Strike 2. Сергей Кошкин объяснил, что для любителей старой физики и карт разработчики перерисовали графику, сделали изображение более реалистичным и приблизили игру к CS GO. Но в остальном вышел тот же командный шутер.

Полноценный релиз

В своем Twitter компания Valve Corporation объявила о старте закрытого бета-тестирования и анонсировала официальный выход игры летом 2023 года. Разработчики назвали новинку крупнейшим техническим скачком в истории серии CS, обеспечившим игру новыми возможностями.

Культовый шутер вышел в 2000 году, затем появились несколько игр основной серии и спин-оффы. Со временем Counter-Strike стал одной из самых популярных игр в киберспорте. Разработка новой версии заняла около двух-трех лет.