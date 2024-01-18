Технологии 18 января 2024, 16:33 России предсказали роль новатора в очередной волне глобализации Декан МГУ Аузан: «эффект Левши» поможет России в новой волне глобализации РИА «Новости»

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Охвативший мир процесс изоляции цивилизаций закончится в ближайшие два-три года после чего страны снова вернутся к общему сотрудничеству. России в этой новой волне глобализации необходимо использовать «эффект Левши», то есть способность производить уникальные и нестандартные вещи и отдавать их на массовое производств странам-партнерам. Об этом в интервью РБК заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.

Он пояснил, что сегодня в мире идет борьба цивилизаций, пришедшая на смену конкуренции капиталистической и социалистической моделей. В результате сформировались две силы. Первая расталкивает страны между собой, указывая на их разницу менталитетов и воззрений, вторая подталкивает к сотрудничеству и кооперации в условиях разделения труда.

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По прогнозам ученого, процесс завершится новым витком глобализации, в который России необходимо войти через сложные и закрытые рынки арабских стран и Китая. Для этого стране нужно предложить что-то уникальное.

По словам Аузана, в этом поможет характерный для россиян «феномен „Левши“», то есть способность «хорошо делать нестандартные вещи». При этом массовое производство можно отдать на аутсорс другим странам.

«Нужно искать точки специализации, которые связаны с выпуском опытных партий, с возможностью создания новых продуктов, тиражирование которых надо отдавать. Но важно, конечно, чтобы роялти, чтобы доходы от этого тиражирования поступали в центры разработки», — заявил декан экономического факультета МГУ.

Аузан подчеркнул, что речь идет не только о разработке различной техники, но и внедрении сложных сервисов, в которых сегодня страна если и не лидирует, то занимает неплохие места в мире.

«GPT „Яндекса“ вошел в двадцатку лучших GPT мира. Не говоря уж о том, что есть еще GPT „Сбера“. То есть это не единичное производство нейросетей, больших языковых моделей в России. Если говорить о предложении, которое связано с цифровыми мирами, то наши цифровые экосистемы на фронтире, они в этом участвуют. Они эти новые миры придумывают», — пояснил собеседник.

Он добавил, что это вполне достижимо, если России удастся решить проблему внутренней разделенности общества на своих и чужих. Без объединения нации добиться технологических прорывов и экономического процветания невозможно.