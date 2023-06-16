Технологии 16 июня 2023, 15:12 Росатом запустит производство аккумуляторов для электротранспорта в Калининградской области Freepik

Читать 360tv в

Производство литий-ионных ячеек, модулей, тяговых батарей для электротранспорта и стационарных систем накопления энергии появится в Калининградской области благодаря Росатому. Соответствующее соглашение подписали на Петербургском международном экономическом форуме.

Стороны заключили на ПМЭФ-2023 специальный инвестиционный контракт (СПИК) на запуск высокотехнологичного производства в Неманском районе Калининградской области. Участниками соглашения стали компания-интегратор по системам накопления энергии «Рэнера», входящая в топливную компанию Росатома «ТВЭЛ», Минпромторг России, правительство Калининградской области и администрация Неманского района.

Реклама

Росатом строит в регионе первую российскую «гигафабрику», площадь территории которой составит 23,6 гектара. По условиям СПИК, до конца 2027 года на этой площадке поэтапно обеспечат глубокую локализацию продукции. За весь период контракта, то есть до 2030 года, объем произведенной и реализованной продукции достигнет 18,5 гигаватт-часа или свыше 230 тысяч тяговых батарей.

В эпоху активного развития электротранспорта и возобновляемой энергетики сфера систем накопления энергии превращается в приоритетное направление, отметил зампредседателя правительства и глава Минпромторга Денис Мантуров. Он назвал указанную отрасль базисом технологической независимости.

В связи с этим в прошлом году мы ужесточили требования к локализации продукции систем накопления энергии. В результате реализации СПИКа в Калининградской области будет создано высокотехнологичное производство накопителей энергии. Денис Мантуров министр промышленности и торговли Российской Федерации

По словам зампредседателя правительства, первые аккумуляторы сойдут с конвейера в 2025 году. Мощность «гигафабрики» составит четыре гигаватт-часа в год, благодаря чему литий-ионными батареями обеспечат до 50 тысяч электромобилей, сообщил глава Минпромторга.

Новое предприятие позволит трудоустроить до 900 человек, или до 1200 человек, если учитывать сопутствующие поддерживающие производства. В Росатоме планируют набрать более 90% работников из числа местных жителей.

Кроме того, завод станет крупным налогоплательщиком Калининградской области и поможет развивать смежные сферы образования, науки, технологий и производственной кооперации. Сам факт присутствия Росатома в регионе увеличивает его социально-экономический потенциал, подчеркнул губернатор Антон Алиханов. Он отметил активное участие госкорпорации в проектах развития субъекта РФ.

Мы гордимся тем, что в Калининградской области создается такое уникальное производство. В перспективе завод в Неманском районе станет одним из крупнейших работодателей нашего региона и создаст новые высокотехнологичные профессии не только в калининградской промышленности, но и в целом по России. Антон Алиханов губернатор Калининградской области

Новое предприятие станет гарантией импортозамещения тяговых батарей для поставок отечественным производителям электромобилей. Кроме того, «Рэнера» реализует широкую программу научных исследований и инженерных работ. Она обеспечивает эволюцию технологий и выпуск конкурентоспособной продукции.

Собственная отрасль накопителей энергии открывает новые возможности для стабильного развития электротранспорта в России, отметил гендиректор компании Александр Камашев.

В 2025 году на первой российской «гигафабрике» в Калининградской области начнется серийное производство надежных, безопасных и энергоемких литий-ионных аккумуляторных батарей. Новое производство позволит перейти на более экологичный транспорт, обеспечить снижение уровня шума и загрязнения воздуха в больших городах. Александр Камашев генеральный директор ООО «Рэнера»

Специальный инвестиционный контракт — инструмент государственный политики, созданный для стимулирования инвестиций в отечественное промышленное производство. В рамках СПИК инвестор заключает соглашение с государством.

Контракт закрепляет обязательство компании реализовать проект. Государство же, согласно СПИК, должно обеспечить бизнесу стабильные условия и предоставить меры господдержки.