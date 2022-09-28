Росатом представил платформу математического моделирования и проектирования REPEAT | 360°

Технологии 28 сентября 2022, 13:57 Поделиться Telegram

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Viber Росатом представил платформу математического моделирования и проектирования REPEAT

Читать 360tv в

Компания «ИТЦ „Джэт“» (входит в госкорпорацию «Росатом») представила новую цифровую платформу модельно-ориентированной среды проектирования и математического моделирования REPEAT (REal-time Platform for Engineering Automated Technologies). Разработка предназначена для специалистов проектных институтов, конструкторских бюро и образовательных учреждений.

Специалисты смогут создавать на платформе математические модели сложных объектов, включая создание цифровых двойников проверять эффективность их работы, а также реакцию на простои и непредвиденные ситуации. Это позволит снизить объемы затрат на производственные процессы в реальности, а также заранее провести виртуальные испытания создаваемого оборудования.

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Платформу REPEAT разработали на базе современных архитектурных решений в том числе с использованием облачных технологий. Программное обеспечение можно адаптировать под различные отрасли, где продукт могут использовать. Комплекс станет отличной альтернативой зарубежному программному обеспечению, а пользователи смогут воспользоваться дополнительным функционалом.

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Разработчикам будет легче

Главными преимуществами REPEAT стали гибкий доступ через браузер или приложение с любого устройства, встроенная библиотека параллельных вычислений, интеграция данных и автоматическая достройка схемы на основе машинного обучения. Все это значительно облегчит труд разработчиков.

«Цифровой продукт REPEAT создан на базе очень серьезного научно-технического и инженерного задела компании „Джэт“. Он призван расширить спектр решаемых задач в высокотехнологичной промышленности и образовании, а также функциональность всей российской линейки САЕ-продуктов», — заявил директор по математическому моделированию Росатома Дмитрий Фомичев.

Он добавил, что госкорпорация ведет работу по созданию комплексной среды моделирования, через которую специалисты смогут решать широкий спектр задач по созданию промышленных объектов и вести фундаментальные исследования.

«Синергия наших программных продуктов, таких как „Логос“, который позволяет осуществлять 2D/3D-моделирование, а также REPEAT, предназначенный для 0D/1D-моделирования, даст возможность переводить в модель сложные физические явления в достаточно короткий срок — не прибегая к экспериментальным данным и основываясь только на математических расчетах», — подчеркнул Фомичев.

Помощь в обучении

Программный комплекс представили на международной научной конференции «Суперкомпьютерные дни в России». Площадку посвятили использование искусственного интеллекта, математического моделирования, систем хранения данных в промышленности, бизнесе и образовании.

В ходе презентации управляющий директор ИТЦ «Джэт» Алексей Ковалевич подчеркнул, что REPEAT особенно поможет в обучении будущих инженеров в сфере IT.

В будущем REPEAT станет достойным конкурентом аналогичным зарубежным программам, отметил технический директор ИТЦ «Джэт» Сергей Букреев.

«Соответствовать по уровню качества мировым разработкам с многолетним опытом эксплуатации — это не только вызов, но и шаг к репутационному лидерству в условиях нацеленности на технологический суверенитет. Наша компания этот шаг сделала уверенно», — добавил он.

В работе над созданием REPEAT содействие оказывали Российский фонд развития информационных технологий и министерство цифрового развития, связи и средств массовых коммуникаций России. Благодаря поддержке ИТЦ «Джет» получило грант на работу и дополнительные кадры специалистов.

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