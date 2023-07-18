Технологии 18 июля 2023, 15:47 Роль промышленного дизайна в развитии индустрии обсудили на международной выставке «Иннопром» Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Читать 360tv в

Круглый стол «Промдизайн — новые возможности развития промышленности» состоялся на международной выставке «Иннопром». Участники сессии обсудили, какое место занимает промдизайн в производственном секторе экономики и как влияет на развитие индустрии, сообщила замглавы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Дарья Степанова.

Она отметила, что промышленный дизайн играет одну из главных ролей в оптимизации и повышении эффективности производственных процессов. Он позволяет создавать эстетически привлекательные и функциональные продукты, обладающие конкурентными преимуществами, пояснила Дарья Степанова.

«В то же время промдизайн помогает производителям сократить затраты на разработку и выпуск продукции. Москва формирует благоприятные условия для развития этого направления», — подчеркнула заместитель руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Вместе с Дарьей Степановой участие в круглом столе приняли первый замминистра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Владимир Балакин, директор департамента промышленности Ханты-Мансийского округа Кирилл Зайцев, шеф-дизайнер АО «Трансмашхолдинг» Евгений Маслов, а также глава департамента промышленности Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области Дина Степанова.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В Москве активно развивают направление промдизайна. Мэр столицы Сергей Собянин ранее объявил, что в городе учредили премию «Лучший промышленный дизайн России». Ее создали с целью популяризировать промдизайн среди российских предприятий, простимулировать его развитие, а также обнаружить достижения в этой сфере.

Первых лауреатов премии наградят в Москве в конце лета. Призы вручат в том числе в номинациях «Дизайн-продукт» и «Дизайн-прототип». Таже организаторы предусмотрели «Приз зрительских симпатий».

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

В рамках судейства специалисты оценят мебель и предметы интерьера, электроустройства, транспортные средства, городской дизайн, бытовую химию, упаковку продуктов питания, обувь и хай-тек. Восемь проектов получат статус «Лучший промышленный дизайн России» и специальный знак для маркировки продукции. Заявки на участие в конкурсе принимают на официальном портале до 31 июля.

Премию вручат в рамках проекта «Промышленный дизайн в Москве». Его запустили в мае 2023 года. Также запланированы мастер-классы, воркшопы, образовательные лекции, выставка и конференция. Участниками мероприятий станут студенты профильных колледжей и вузов столицы, представители предприятий и известные спикеры в этой области.

Во время Петербургского международного экономического форума Сергей Собянин, министр промышленности и торговли Денис Мантуров и глава Минкультуры России Ольга Любимова подписали меморандум о сотрудничестве по развитию образовательного направления «Промышленный дизайн».

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Кроме того, столица реализует проект «Московская техническая школа». На его базе открыли запись на обучение по направлению «Промышленный дизайн». Образовательную программу разрабатывают специалисты ведущих городских вузов, конструкторских бюро и дизайн-центров.

Слушатели курса комплексно изучат основы дизайна, маркетинга и проектирования промышленных изделий. Это поможет поддержать достижения в сфере промдизайна, развить направление и популяризировать его среди столичных предприятий.

Директор департамента промышленности Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области Дина Степанова напомнила, что на пленарном заседании форума АСИ «Сильные идеи для нового времени» президент России Владимир Путин обозначил необходимость развития промышленного дизайна на отечественных предприятиях.

«В сегодняшних реалиях это направление является дополнительным инструментом развития для производителей, продвижения их продукции на рынках сбыта, повышения конкурентоспособности», — обратила внимание Дина Степанова.

Она сообщила, что департамент Ульяновской области договорился с департаментом инвестиционной и промышленной политики Москвы о совместном участии предприятий в обучающих мероприятиях. Это ускорит внедрение промдизайна в регионе, указала Дина Степанова.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Правительство столицы запустило «Московскую техническую школу» в 2021 году. Проект создали с целью повысить квалификацию инженеров города в работе с инновационными технологиями, оптимизирующими производство и развивающими промышленный потенциал.

Сегодня «МТШ» предлагает семь направлений. В этот список входят «Технологии связи», «Аддитивные технологии», «Искусственный интеллект», «Промышленный дизайн», «Микроэлектроника и фотоника», «Робототехника и сенсорика» и «Беспилотный транспорт». До конца года в «Московской технической школе» появятся еще два направления.