Эксклюзив 03 мая 2023, 12:34 «Разве что на уровне спецслужб США». Россиян успокоили по поводу возможной слежки через камеру смартфона IT-специалист Курочкин: смартфон может быстро разряжаться по массе причин Unsplash

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Доцент РЭУ Александр Тимофеев рассказал, что быстрая разрядка смартфона может сигнализировать о слежке через камеру. Теоретически такое возможно, но маловероятно, у проблем с аккумулятором есть масса других причин, пояснил «360» эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций, специалист по IT Алексей Курочкин.

Эксперт отметил, что основная нагрузка на процессор идет, когда телефон не находится в спящем режиме, а производит передачу данных по Wi-Fi или сотовой сети. Особенно сильный расход происходит при поиске сети.

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«Когда работает камера, обработка видео создает нагрузку на процессор, производится передача данных. Но точно так же батарейка может быстро садиться по другим причинам: какое-то приложение работает в фоновом режиме и тоже что-нибудь загружает и передает, например. Я бы не сказал, что одно на другое напрямую указывает», — объяснил Курочкин.

Если аккумулятор быстро садится, возможно, он «просто подустал или какие-то процессы выполняет в постоянном режиме», добавил он.

Лишь одна из версий

«Один из вариантов, действительно, связан с тем, что в камеру подглядывает. Но в последних версиях iOS, например, подсвечивается дополнительный индикатор того, что работает какое-то дополнительное устройство: камера, микрофон. Вообще, просто так подключиться через iOS к камере можно только на уровне американских спецслужб», — сообщил специалист.

Обычно слежка проходит с помощью дополнительного программного обеспечения, которое использует камеру, но пользователь должен установить это ПО. А на IOS пока не разрешены сторонние приложения, хотя следующая версия уже обещает их разрешить. Теоретически, если речь об Android или старой версии IOS и написано хорошее ПО, которое не дает работать индикатору, человек не заметит слежки. Разве что при долгой работе и передаче данных может происходить нагрев телефона.

Цели слежки через телефон бывают разные: от желания проследить за женой до необходимости подслушать террористов, отметил Алексей Курочкин. Но большинству пользователей вряд ли стоит опасаться шпионов.