Эксклюзив 20 апреля 2024, 16:03 Привет из прошлого. Почему набирает обороты мода на кнопочные телефоны Психолог Ланг: в моде на кнопочные телефоны есть элемент ностальгии Freepik

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Тренд на кнопочные телефоны не первый год набирает обороты не только в России, но и в мире. Казалось бы, зачем бросать удобные многофункциональные смартфоны ради оставшихся в прошлом «звонилок»? В причинах разобрался «360».

СМИ писали о возвращении моды на кнопочные телефоны еще несколько лет назад. Поклонники ретро-мобильников указывали на очевидные плюсы: батарейка лучше держит заряд, телефон менее хрупкий, чем современные смартфоны, — можно не опасаться случайно повредить его. А главное, с «бабушкиного» телефона нельзя выйти в Сеть. Почему это так важно?

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Тревога и ностальгия

Как отмечало CNBS, тренд подхватили американские подростки, которые «устали от экранов». Им надоел информационный шум и захотелось проводить в соцсетях и приложениях меньше времени. Это не кажется таким уж удивительным, ведь именно подростки склонны к нигилизму и любят оригинальничать.

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В России мода тоже прижилась среди молодого поколения. В сентябре 2023 года «Газета.ru» писала, что продажи кнопочных телефонов в маркетплейсах выросли, причем основные покупатели — молодежь от 14 до 20 лет. Высказывалось предположение о том, что зумеры хотят «цифрового детокса» и делают неожиданно взрослый выбор в пользу комфорта и удобства.

Что касается пользователей постарше, в Сети встречается тезис о том, что простые телефоны с кнопками стали восприниматься у них как символ успеха и роскоши. Но думается, дело не в стремлении быть белыми воронами, а в первую очередь, как выразились в журнале New Yorker, «коллективной тоске от цифровой жизни».

А может, заодно и тоске по прошлому? Как пояснил «360» психолог Сергей Ланг, без ностальгии здесь точно не обошлось.

Всем нам хочется иногда вновь вернуться в молодость и прикоснуться к прошлому, к тому, что мы тогда имели. Все психологи отмечают, что у людей тревожное состояние на фоне зависимости от гаджетов. Телефон постоянно нас во что-то вовлекает: в то, чтобы пользоваться соцсетями, читать новости. А кнопочные телефоны — возможность оставаться на связи, но избавиться от зависимости. Сергей Ланг психолог

Возможно, дело в моде на нулевые в целом. То время — эпоха забавных скандалов с поп-звездами, джинсов в стразах и с заниженной талией, появления соцсетей — у многих ассоциируется со спокойствием и легкостью. Экономика начала стабилизироваться после 1990-х, до пандемии было далеко, до конфликтов, раздирающих мир теперь, — тем более.

Прошлое или настоящее?

В 2022 году в России продали около шести миллионов кнопочных телефонов, сообщали «Ведомости». В 2023-м тенденция продолжилась. И думается, покупатели у таких телефонов останутся всегда независимо от моды. Кроме молодежи и взрослых, ими довольно часто пользуются дети. Многим младшеклассникам родители еще не решаются купить смартфон — ребенок может потерять или разбить дорогой гаджет, да и бесконтрольное сидение в интернете в таком возрасте может обернуться проблемами. В то же время взрослым важно быть с детьми на связи в течение дня.

Еще одна категория пользователей старых телефонов — пенсионеры. Им недосуг разбираться с новомодными технологиями, но они тоже не хотят терять связь с родными и друзьями. Кнопочный телефон освоить проще, да и по кошельку такая покупка не ударит.

Но перерастет ли тенденция в мейнстрим? Кажется, скорее нет. Мессенджеры, соцсети, возможность в любой момент найти в интернете данные по любой теме — полностью отказаться от этого современным людям уже не получится. Но то, что некоторые по доброй воле меняют смартфоны на кнопочные телефоны, отчасти жертвуя удобством, — вполне очевидный сигнал: информации стало слишком много и периодически всем нам нужен цифровой детокс.