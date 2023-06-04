Технологии 04 июня 2023, 22:49 💻Приключения электроники. Чем обернется ограничение параллельного импорта техники для России IT-эксперт Корогод: запрет параллельного импорта поддержит российских производителей Freepik

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Минпромторг и российские производители вычислительной техники обсуждают ограничение импорта продукции более чем 20 зарубежных компаний по программам параллельного импорта. Одна из возможных причин этой инициативы — дать возможность заработать отечественным компаниям. При этом не исключено, что у многих предприятий, активно пользующихся зарубежной техникой, запрет параллельного импорта вызовет проблемы. Таким мнением с «360» поделился эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод.

Какие компании могут исчезнуть с российского рынка

Российские производители предложили исключить из перечня оборудования для параллельного импорта продукцию HPE, Acer, PureStorage, Basler, Asus, MSI, Delta Electronics, Palit, Palo Alto, Quanta, Schnider Electric. В Минэкономики предлагают более длинный список: IBM, Dell, NetApp, Pure Storage, Fusitsu, HP, xFussion, Inspur, Cisco, Hitachi, Arista, Delta Electronics, Oracle, Quanta Supermicro. Об этой инициативе стало известно «Коммерсанту».

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Замглавы Минпромторга Василий Шпак подтвердил изданию, что это предложение обсуждают. Еще один источник газеты заявил, что «нормативный акт о внесении изменений уже подготовлен».

Не дать обанкротиться

Вариантов, почему правительство пересматривает свои же решения, может быть несколько. Один из них касается поддержки российских производителей, заявил эксперт по компьютерным технологиям Сергей Корогод.

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«Ограничения нужны, потому что по параллельному импорту техника получается дешевле, чем у производителей здесь, и производители здесь зарабатывают меньше денег, чем хотели бы. Получается, что местные сборщики несут убытки и могут закрыться», — сказал эксперт.

С другой стороны, считает Корогод, цели выступающих за запрет параллельного импорта, могут оказаться не такими бескорыстными. Ведь российские компании, оказавшись по сути монополистами на рынке и не имея конкуренции, смогут сами устанавливать цены.

«Если параллельный импорт запретить, а официального импорта нет, тогда они в принципе могут поднять цену до любого уровня, и начнут страдать уже те, кто этими серверами пользуются», — отметил специалист.

Лобби и откаты

Корогод также предложил не списывать со счетов то, что один из самых больших потребителей вычислительной техники — это государство. По его мнению, возможно и то, что отмену параллельного импорта лоббируют компании, которые продают технику и серверы государству и крупным заказчикам.

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«И в принципе может быть такая вещь, что всю эту тему толкают те, кто продает эти серверы государству и крупным заказчикам по тендерам, и в этом случае они просто будут продавать за очень большие деньги, и, соответственно, прибыль с откатами как-то делить. А на проблемы на рынке они какое-то время будут закрывать глаза просто ради своих сверхприбылей, а что потом будет — непонятно», — пояснил собеседник «360».

Технологический бум или дефицит?

Представим, что инициативу поддержали, и в России запретили импорт продукции основных игроков на мировом рынке вычислительной техники. Можно подумать, что это приведет к развитию отечественной электронной промышленности и технологическому буму. Однако, по мнению Сергея Корогода, это маловероятно, потому что создать своего производителя комплектующих очень дорого.

«Грубо говоря, в мире есть пять производителей, и создать своего производителя комплектующих… на это необходимо несколько миллиардов долларов. Все равно все компоненты идут из одного или нескольких источников. Нам сейчас их перекрыли, но мы какими-то обходными путями получаем их все равно из тех же источников. Создать свою индустрию производства серверов мы не сможем. Даже если это технически возможно, у нас нет рынка сбыта, мы не можем их наклепать такое количество, чтобы куда-то их выгодно продавать. Там все-таки эффект масштаба производства очень большой», — выразил уверенность эксперт.

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При этом компании, которые пользуются техникой зарубежного производства — типографии, IT-компании, машиностроительные предприятия — могут столкнуться с проблемами, если данную инициативу одобрят.

«Если запретят и параллельный импорт, и при этом российская техника будет дорогая и ее будет мало, то есть будет дефицит, то да, действительно, начнутся у предприятий проблемы», — отметил Корогод.

Однако, по его мнению, правительство правильно оценивает ситуацию и знает о такой вероятности. Скорее всего, полностью запрещать параллельный импорт не станут, да и компании, которые могут пострадать, донесут свою позицию, например, через Минцифры.