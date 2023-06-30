Эксклюзив 30 июня 2023, 14:23 Потратить 10 минут, но сберечь данные. Специалист по кибербезопасности рассказал о технике безопасности в ChatGPT Эксперт по кибербезопасности Дворянский: возможно, сам ChatGPT не ворует личные данные Unsplash

Читать 360tv в

В США подали в суд на разработчиков ChatGPT за нарушение авторских прав и использование персональных данных пользователей. Директор департамента информационной безопасности Sitronics Group Александр Дворянский объяснил «360», что вся информация в интернете неминуемо станет общедоступной, поэтому пользователи должны самостоятельно следить за тем, что вводят.

«Надо быть просто очень внимательным к своей конфиденциальной информации. Возможно, сам ChatGPT ничего и не ворует, но злоумышленники умеют делать клоны для сбора как раз персональной информации и дальнейшего ее использования», — сказал он.

Реклама

Специалист посоветовал, во-первых, самим пользователям внимательней вводить информацию при регистрации и свои запросы. По его словам, переданные таким образом данные станут достоянием общественности, в том числе злоумышленников. Во-вторых, завести отдельные почтовый ящик, мобильный номер для работы с подобными ресурсами, банковскую карту с лимитом платежей, чтобы обезопасить себя от компрометации этих сведений.

«Основная задача большей части злоумышленников — получить доступ к вашим платежным данным. В случае отдельной карты с лимитом они просто не смогут украсть больше какой-то суммы, и основная будет в безопасности», — заявил Александр Дворянский.

Для оформления зарубежных карт и номеров есть много сервисов — как хороших, так и плохих. По его словам, всегда есть риски. В этом случае он посоветовал пользователям включать внутреннего критика и не доверять дешевым решениям.

«Посоветовал бы быть более внимательными. Читать отзывы, например. Потому что на любой ресурс, если он хотя бы месяц присутствует на рынке, есть огромное количество отзывов. Можно потратить лишние 10 минут, но перепроверить информацию, прежде чем вводить свои данные», — заявил он.

Юридическая фирма Clarkson подала в суд на компанию OpenAI, создавшую ChatGPT, из-за нарушения авторских прав и неприкосновенности частной жизни. Газета The Washington Post сообщила, что истец решил добиться введения ограничений на использование данных из интернета для обучения нейросети.