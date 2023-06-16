Технологии 16 июня 2023, 16:56 Пленарная сессия о роли атомной промышленности в технологическом суверенитете прошла на ПМЭФ при поддержке Росатома Wirestock / Freepik

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Пленарная сессия «Роль атомной промышленности в обеспечении технологического суверенитета и технологии будущего» прошла на Петербургском международном экономическом форуме 16 июня. Обсуждение состоялось при поддержке Росатома.

Участниками мероприятия стали министр электрификации Мьянмы Таун Хан, заместитель гендиректора, руководитель департамента по атомной энергии МАГАТЭ Михаил Чудаков, заместитель министра промышленности и торговли РФ Михаил Иванов. К ним присоединились губернатор Калининградской области Антон Алиханов, гендиректор Росатома Алексей Лихачев и другие спикеры. Модератором пленарной сессии выступила ведущая канала РБК Элина Тихонова.

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В повестку обсуждения вошли вопросы формирования целостной системы экономического развития. Еще одной ключевой темой мероприятия стала роль, которую играют в этой системе проекты в сфере зеленой энергетики, в том числе ядерной.

Президент России Владимир Путин поручил довести долю атомной энергетики в энергобалансе страны до 25% к 2045 году, напомнил гендиректор Росатома. По его словам, к середине 2030-х годов доля атомной генерации достигнет 22-23%.

Стремясь к достижению этих целей, нам нужно будет постоянно делать поправку на других участников рынка электроэнергии, следить за тем, как будет расти потребление и как будет расти экспорт в евразийском пространстве. Алексей Лихачев генеральный директор госкорпорации «Росатом»

В процессе строительства находятся два блока Курской АЭС и два блока на станции в Ленинградской области, сообщил руководитель госкорпорации. Кроме того, расширяются Смоленская и Кольская АЭС. На Белоярской атомной электростанции в Свердловской области построят энергоблок с быстрым реактором БН-1200, а в Томской области появится первый в мире энергоблок с реактором четвертого поколения БРЕСТ-300, перечислил Лихачев.

Помимо этого, Росатом планирует развивать линейку атомных станций малой мощности (АСММ), отметил генеральный директор. По его словам, это направление не сильно влияет на показатели, но оно все равно важно.

«Компактные блоки, возможно в модульном исполнении, станут референтной площадкой для дальнейшего экспорта. Глобальный рынок ядерной энергетики сейчас перестраивается, важны реальные модели установок», — пояснил Лихачев.

Гендиректор госкорпорации обратил внимание, что пока основные мощности сконцентрированы в центральной части России. Однако атомная энергетика шагнет за Урал, поскольку необходимо заходить в Сибирь и на Дальний Восток, подчеркнул Лихачев.

Заместитель гендиректора МАГАТЭ высказался на пленарной сессии о перспективах развития атомной энергетики в мире. По словам Чудакова, сейчас 31 страна использует атомную энергетику и около 30 государств планируют ее применять. Наблюдается сдвиг в сторону Африки и Азии, где стремятся к энергонезависимости и зеленой энергетике, указал заместитель руководителя МАГАТЭ.

Многие страны стремятся к малой энергетике, мы работаем с ними и видим положительный сдвиг. Атомная энергетика вытаскивает страны и регионы на новый экономический уровень. Самый выдающийся пример — Южная Корея. Михаил Чудаков заместитель гендиректора, руководитель департамента по атомной энергии МАГАТЭ

Замглавы Минпромторга обратил внимание на успехи Росатома в импортозамещении. Госкорпорация активно участвует в освоении производства высокотехнологичного оборудования для сжиженного природного газа, уточнил Иванов.

В 2021 году в одном из институтов Росатома появился стенд для испытаний криогенного оборудования, сообщил заместитель министра. Кроме того, госкорпорация участвует в федеральном проекте «Прорыв на рынки СПГ». Его цель — довести долю отечественного оборудования до 80% к 2030 году.

Более того, уже в этом году Росатом запустит серийное производство насосов отгрузки СПГ. Это лишь малая толика всей работы, которую госкорпорация осуществляет в области машиностроения и освоения высоких технологий Михаил Иванов заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации

Участники пленарной сессии согласились, что атомная промышленность играет значимую роль в обеспечении роста заказов для смежных отраслей. Так, губернатор Калининградской области указал на важность присутствия атомной отрасли для экономики региона.

Росатом и ТВЭЛ выбрали наш регион для строительства первого в стране завода полного цикла по производству литий-ионных батарей и систем накопления энергии. Он закроет почти 20% потребностей рынка электродвижения. Антон Алиханов губернатор Калининградской области