Технологии 13 апреля 2024, 17:31 Российские производители ПО достигли показателя более 60% по импортозамещению — эксперты отрасли РИА «Новости»

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К концу 2024 года доля импортозамещения в России в отдельных сегментах приблизится к 100%. Уже сегодня отечественное ПО занимает более 60% на рынке. Российские компании адаптировались к санкционному давлению и активно создают собственные продукты, не уступающие по качеству импортным аналогам.

С учетом глобальных геополитических изменений, вопросы цифровизации и импортозамещения в России выходят на первый план. Об этом неоднократно говорил президент страны Владимир Путин. Участники форума «Открытые инновации», который на днях состоялся в Сколково, сошлись во мнении, что у России есть только один путь — инновационный. При этом государство, наука и бизнес должны выполнять свою роль.

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Уже сегодня, по словам генерального директора государственного оператора спутниковой связи ФГУП «Космическая связь» Алексея Волина, импортозамещение в части программного обеспечения оно достигает более 60%. На критических объектах планируется использовать исключительно программы российского производства для управления инфраструктурой.

«К концу года на производственной сети импортозамещение достигнет 90%, а на объектах критической инфраструктуры — 100%. Полностью будет отечественный софт», — рассказал глава «Космической связи» в интервью ТАСС.

Эксперты сходятся во мнении, что одна из важнейших задач индустрии в нынешних условиях — это развитие новых технологий и сокращение технологического отставания от западных стран. Инструменты для анализа больших данных в экономике и бизнесе, создание и внедрение генеративного AI во все секторы экономики, развитие отечественной ниши нейросетей — подобные технологии одинаково необходимы как бизнесу и потребителям, так и государству.

Российские компании стремятся развить и приумножить собственные достижения и обезопасить их от внешнего воздействия, что положительно сказывается на отечественной экономике. CEO IT-компании RC Group и генеральный директор «Корпорации ИнФинТех» Мария Михайлова пояснила:

«Одно из важнейших направлений в замещении иностранного ПО — это финансово-банковский сектор и учетно-аналитические программы российской разработки для физических лиц и малых предпринимателей. Значительная часть финансовых проектов оказалась уязвима после введения санкций», — поясняет Мария Михайлова.

Продукты российской разработки способны заместить ненадежные западные аналоги, которые могут в любой момент отключить доступы к своим сервисам в России.

Академик Российской академии наук (РАН) Роберт Нигматулин в беседе с «Царьградом» высказал мнение, что собственное производство, в том числе в IT-сфере, является одним из условий экономического роста любого государства.

«Нужно изучать мировой опыт. Несмотря на то, что сейчас они наши противники, враги. Но в этом они успешнее, в экономических делах. Поэтому нужно обязательно учиться, не стесняться», — заявил Нигматулин.

Он напомнил, что некоторое время назад Россия закупала из-за границы даже гвозди. Сегодня ситуация кардинально изменилась. Производители воспринимают уход иностранных компаний из России, как окно возможностей.

Например, Обнинское научно-производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина смогли самостоятельно освоить и запустить производство комплектующих из технической керамики. Они используются для сборки 3-d принтеров. Отечественные аналоги, по мнению специалистов, не уступают по характеристикам зарубежной продукции.

В Челябинске смогли запустить в производство термостойкие многослойные трубы из уникальных полимерных материалов с защитой от механических повреждений. Это также полностью российская разработка.

Беспрецедентное санкционное давление со стороны недружественных стран Запада имело конкретную цель — подорвать российскую экономику за счет дефицита ключевых товаров и услуг на рынке. Однако в реальности это имело обратный эффект — государство смогло скоординировать усилия для ее поддержания, а отечественные компании адаптировались к текущим вызовам, создавая собственные качественные продукты.