Технологии 19 февраля 2023, 11:24 Овчинский: слушателями бесплатных вебинаров о 3D-технологиях в медицине стали более 460 человек Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Второй цикл бесплатных вебинаров по использованию технологий 3D провели Московская техническая школа и многопрофильный обучающий центр «Академия „Цифра Цифра“», созданная сотрудниками компании HARZ Labs. Слушателями лекций о перспективах использования аддитивных технологий в медицинской сфере стали более 460 человек. Об этом рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Он отметил, что сегодня аддитивные технологии применяются в различных сферах: в промышленности, дизайне, медицине и строительстве. Отрасль развивается, предлагая новые технологии и материалы.

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«Для опережающей подготовки столичных инженеров в прошлом году в Московской технической школе открылось направление „Аддитивные технологии“. Кроме того, совместно с нашим партнером, компанией HARZ Labs, организовали бесплатные вебинары по аддитивным технологиям», — рассказал Овчинский.

Второй цикл вебинаров в феврале, по его словам, запустили исходя из интереса со стороны аудитории и с учетом большого спроса на высококвалифицированных специалистов. Его посетили более 460 человек.

Серию вебинаров посвятили использованию технологий 3D в медицинской сфере. Эксперты рассказали о перспективах использования металлической печати объемных изделий, особенностях работы и преимуществе аддитивного производства.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Цель лекций — познакомить слушателей с самыми последними технологиями 3D-печати, показать основные сферы их использования и возможности применения в обычной жизни.

Генеральный директор Академии аддитивных технологий «Цифра Цифра» Дарья Орехова отметила, что интерес к аддитивным технологиям вырос у специалистов разных сфер. На вебинары приходят инженеры, дизайнеры, врачи, педагоги и даже космонавты.

«Мы стараемся привить участникам аддитивное мышление и рассказать о том, как и где возможно применять 3D-печать в рабочих процессах и, самое главное, когда это целесообразно делать», — рассказала она.

Орехова добавила, что бесплатные вебинары продолжатся, а в ближайшее время появятся как онлайн-, так и офлайн-курсы прикладного характера.

Московская техническая школа — проект правительства российской столицы, который начал работать в 2021 году для повышения квалификации инженеров, работающих с современными технологиями.