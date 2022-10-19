Россиянам предложили отказаться от импортных мессенджеров: на смену придет отечественное ПО | 360°

Технологии 19 октября 2022, 19:59 Популярные мессенджеры могут слить данные пользователя. Россиян призвали пользоваться отечественным ПО Эксперт по кибербезопасности Мясоедов заявил, что популярные мессенджеры уязвимы Freepik.com

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Чиновники все чаще рекомендуют россиянам отказаться от популярных иностранных мессенджеров и систем видеоконференцсвязи. Они в любой момент могут прекратить поддержку пользователей из России, к тому же имеют уязвимости, которые способны выдать персональные данные. Зато отечественный производитель программного обеспечения постепенно наращивает обороты.

Россиянам предложили отказаться от импортных мессенджеров

Министерство промышленности и торговли России призвало руководителей промышленных предприятий прекратить использовать иностранные мессенджеры, а также системы видеоконференцсвязи типа Zoom, Skype и WhatsApp для служебных целей.

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Такую меру предосторожности объяснили необходимостью обеспечить безопасность информации. В качестве альтернативы ведомство предложило сервисы отечественных разработчиков, состоящих в реестре российского программного обеспечения. Ими можно пользоваться на компьютерах, планшетах, смартфонах и остальных гаджетах.

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Ранее Министерство просвещения рекомендовало учителям отказаться от WhatsApp и других зарубежных мессенджеров в образовательном процессе или на рабочих местах. Учебным заведениям посоветовали применять федеральную государственную информационную систему «Моя школа».

РИА «Новости»

Мессенджеры могут уйти из России

Аналитики оценили около 40 мессенджеров и заявили, что самыми безопасным в 2022 году можно считать Signal американской компании Open Whisper Systems. Второе место — у швейцарского Threema, «бронзу» взял американский Wickr. Далее следуют Telegram, Viber, iMessage, а вот WhatsApp оказался на последнем месте, сообщил «Коммерсант».

Приложения оценивали по десяти параметрам, в том числе шифрованию по умолчанию, шифрованию голосовых и видеозвонков, удалению сообщений на устройствах. Среди прочих специалисты проверили VK-мессенджер. Хотя результаты были хорошими, эксперты не стали однозначно советовать его для приватной переписки.

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев рассказал «360», что главные риски иностранных мессенджеров и систем видеоконференцсвязи заключаются в их нестабильности и непредсказуемости. В любой момент такие зарубежные сервисы могут прекратить предоставлять услуги для бизнес-субъектов из России.

Возможно, тут присутствуют опасения о потенциальной якобы уязвимости информации. Но с учетом того, что в 2022 году российские пользователи, как правило, сталкивались с отказом в обслуживании, вполне вероятно, что преимущественно имеется в виду именно этот риск. Урван Парфентьев

К тому же есть настойчивые рекомендации, чтобы в структурах власти использовали только российские коммуникационные решения, подчеркнул эксперт.

Российское ПО готово прийти на замену

Эксперт по кибербезопасности, директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов отметил, что любые зарубежные сервисы в 99% случаях сохраняют все данные на своих серверах. Даже при сквозном шифровании peer-to-peer, как в WhatsApp, для начала диалоговой сессии все равно нужно передать как минимум метаданные пользователей.

Как это используется и используется ли против пользователя — всегда открытый вопрос. Но очевидно, что при необходимости обратить эти данные против интересов России, ее граждан и любых других юзеров можно. Самый безобидный сценарий: их могут продать рекламодателям и слить в определенные базы данных, которые потом используют для таргетированной рекламы в интернете. Павел Мясоедов

В иностранных мессенджерах и системах видеоконференцсвязи используют некие специальные протоколы безопасности для защиты канала связи, определенные ключи, добавил собеседник «360». Такие стандарты шифрования могут отличаться от российских.

Freepik.com

«Соответственно, контролировать, оценивать, насколько эти форматы шифрования и протоколы безопасности соответствуют вызовам сегодняшнего дня на территории России, просто невозможно. А адекватного обмена информацией между разработчиками приложений и российскими проверяющим органами не существует», — объяснил эксперт.

Он отметил, что сейчас ситуация гораздо лучше, чем год назад. Уже существует достаточно отечественного программного обеспечения, в том числе коммуникационного. Возможно, по каким-то моментам оно отстает, но кое в чем превосходит зарубежные аналоги. Как минимум полностью отвечает каждодневным бизнес-требованиям заказчика.