Технологии 10 февраля 2023, 19:34 Омск передал эстафету Москве. Россия строит новые комплексы переработки нефти

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Вице-премьер Новак побывал на Омском НПЗ и лично убедился в эффективности самого современного комплекса глубокой переработки нефти. Через два года такой построят в рамках модернизации Московского НПЗ. Оба предприятия не только высокоэффективны, но и экологичны.

Новый комплекс на НПЗ Омска

Заместитель председателя Правительства России Александр Новак 10 февраля посетил Омский нефтеперерабатывающий завод. Также на предприятие приехали губернатор региона Александр Бурков и председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

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Гости высоко оценили работу самого современного комплекса глубокой переработки нефти. Новый комплекс может полностью перерабатывать тяжелые нефтяные фракции в востребованную рынком продукцию.

Новый комплекс построили и запустили в конце 2022 года. Теперь глубина переработки нефти на предприятии выросла почти вдвое. Подобный показатель — рекордный для нефтеперерабатывающих заводов не только в России, но и в мире.

Лучший в России и в мире

Специалисты завода рассказали, что запуск нового комплекса дал возможность увеличить выпуск

топлива. По сравнению с допандемийными показателями количество дизельного топлива выросло на 27%, автомобильного бензина — на 15% и на 7% — авиационного керосина.

Омский нефтеперерабатывающий завод — самый крупный в России, лидер отрасли по эффективности. Зампред кабмина отметил, что подобные предприятия помогут обеспечить внутренний рынок высококачественной продукцией и будет способствовать укреплению технологического суверенитета страны.

Глубокая, то есть максимально эффективная, переработка нефти обозначена президентом России как ключевая стратегическая задача российской нефтегазовой отрасли. Мы заметно продвинулись в достижении этой цели, в том числе благодаря проекту «Газпром нефти» в Омске. Александр Новак Заместитель председателя Правительства Российской Федерации

Председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков рассказал о масштабной программе по модернизации нефтеперерабатывающих активов. Именно благодаря ей Омский НПЗ стал одним из самых современных и эффективных предприятий не только в России, но и в мире.

«С запуском комплекса глубокой переработки нефти в 2022 году завод фактически полностью отказался от выпуска мазута, существенно нарастил возможности по выпуску наиболее ценных светлых нефтепродуктов», — заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

Экология и эффективность

Скоро на Московском нефтеперерабатывающем заводе в Капотне появится такой же современный и эффективный комплекс глубокой переработки. Его открытие запланировано на 2025 год.

Летом прошлого года на предприятии побывал мэр Москвы Сергей Собянин. Он осмотрел стройплощадку, познакомился с процессом работ, поговорил с проектировщиками и будущими сотрудниками нового комплекса.

Собянин поблагодарил за то, что активно и последовательно внедряя новейшие технологии, компания не забывает о бережном отношении к окружающей среде. Мэр отметил, что значительно улучшается экология и Москвы-реки, и атмосферы.

После реконструкции этот завод будет самым экологически чистым не только в России, но и в Европе. Сергей Собянин Мэр Москвы

Мэр также добавил, что третий этап модернизации — самый сложный, технологичный и дорогостоящий. Однако завод продолжает его реализацию, несмотря на экономические сложности и санкции.