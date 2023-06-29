Эксклюзив 29 июня 2023, 14:29 Нет конкуренции — нет развития. Идею Минцифры внедрять 5G на базе одного оператора назвали спорной Завкафедрой НИУ МИЭТ Бахтин назвал развитие 5G на базе одного оператора спорной идеей Freepik

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Развитие технологии 5G на базе одного радиочастотного оператора позволит сконцентрировать деньги в одном месте и решить задачу, не распыляясь, но лишит эту отрасль конкуренции. Заведующий кафедрой «Телекоммуникационные системы» НИУ МИЭТ Александр Бахтин прокомментировал «360» предложение Минцифры.

Монополия на технологию

«Вопрос спорный, что будет. Мировая практика показала, что если развивать на базе одного вендора, то никакого развития не будет. Но это дает возможность консолидировать деньги в одном участнике и решать достаточно сложные проблемы, что у нас видно по другим компаниям, которые сосредоточены на определенной области», — объяснил он.

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Такие фирмы, по словам специалиста, решали серьезные дорогостоящие задачи за счет внутренних ресурсов. Но в этом случае проблема в развитии: нет конкуренции, и рынок как бы предрасположен только к одной компании. К тому же непонятно, как этот единый оператор станет делиться технологиями с научным сообществом и вузами.

«Для того чтобы научить специалиста современным технологиям, они — технологии — должны быть в университетах. Если мы создаем систему 5G, то хотелось бы, чтобы и моя кафедра этому обучала. Я готовил бы специалистов, обладая знаниями, которые применяются в данной технологии", — сказал специалист.

Александр Бахтин заявил, что для внедрения 5G предстоит решить комплекс взаимосвязанных задач, и чтобы не распылять деньги, предложили сосредоточиться на одном операторе.

Много денег и времени

Пока в России, по его словам, крупного производства оборудования для 5G нет. Лишь отдельные компании анонсировали выпуск своего оборудования, базовых станций 5G, элементов инфраструктуры и показали на выставках, но не более того.

«От нуля в развитии 5G мы далеко ушли, а западные компании пока не догнали. Они уже выпускают оборудование, достаточно много запатентованных технологий, налажено производство", — сказал завкафедрой.

Он предупредил, что для развития технологии нужны большие деньги. Такие гиганты, как Nokia, Erocsson, Huawei, вложили в разработку внушительные суммы, набрали большой штат и работали много лет. Эти компании начинали не с 5G, а с предыдущих поколений связи, нарабатывали компетенции и развивали их.