Технологии 13 сентября 2023, 16:04 Нереволюционные изменения. Apple показала новый iPhone Шеф-редактор Букштейн: в линейке iPhone 15 нет ничего принципиально нового Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Компания Apple провела традиционную презентацию своих новинок. Среди прочего представили четыре модели линейки iPhone 15: iPhone 15, Plus, Pro и Pro Max. Продажи стартуют 22 сентября. Какие улучшения получили смартфоны и стоит стоять за ними в очереди — в материале «360».

iPhone 15 и 15 Plus

Обе новинки оснащены функцией Dynamic Island — продолговатый вырез в верхней части экрана, в котором находится фронтальная камера. Его размер можно менять, чтобы проще взаимодействовать с другими приложениями.

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Во всех новых смартфонах от детища Стива Джобса есть продвинутая камера в 48 мегапикселей для высококачественных фотографий. iPhone 15 и iPhone 15 Plus представили в пяти цветах: розовом, желтом, зеленом, синем и черном.

Кадр из видео официального канала «Apple» / YouTube

С помощью спутниковой инфраструктуры от Apple обладатели новых iPhone смогут связаться со службой Roadside Assistance, если попали в аварию вдали от города. Это обновление нужно для безопасности.

В дополнение к смартфонам предлагают USB-C, беспроводную зарядку MagSafe, Precision Finding для поиска друзей и другие функции. Apple пообещала, что одного заряда хватит на целый день.

Дисплеи новых смартфонов достаточно большие: 6,1 и 6,7 дюйма с технологией Super Retina XDR. Помимо этого, цвет гаджета теперь распространяется на всю заднюю стеклянную панель. Фокусировка на голове во время разговора стала лучше и быстрее.

Линейка iPhone 15 работает на операционной системе iOS 17. В ней появились новые функции: например, Live Voicemail, улучшенный поиск в iMessages, функция NameDrop для быстрой передачи контактов.

В обе стандартные модели встроен чип Ultra Wideband второго поколения, что позволяет двум iPhone с этим чипом соединяться на расстоянии в три раза большем, чем это было возможно ранее.

iPhone 15 Pro и 15 Pro Max

Pro-версии сделаны из прочного титана и оснащены настраиваемой кнопкой действия на боковой панели. Гаджеты работают на базе процессора A17 Pro. В Apple отметили, что это самый мощный iPhone за всю историю.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут доступны в четырех расцветках: «черный титан», «белый титан», «синий титан» и «натуральный титан». Смартфоны также получили более продвинутую основную камеру: теперь она поддерживает новое сверхвысокое разрешение.

Появились и дополнительные портретные режимы. Ночную съемку модернизировали и добавили новую пятикратную телекамеру исключительно для iPhone 15 Pro Max.

Обновленный разъем USB-C предоставляет скорость зарядки на уровне версии USB 3 — это в 20 раз быстрее, чем USB 2. А благодаря новой функции Roadside Assistance автовладельцы могут через спутник связываться со службой помощи, если они находятся вне зоны действия сотовой связи.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max имеют дисплеи 6,1 и 6,7 дюйма соответственно. Они поддерживают Always on Display и выполнены из легкого титана, который обладает одним из самых высоких показателей прочности. У обеих моделей закругленные края и самые тонкие рамки среди всех смартфонов Apple.

Обновленная кнопка действий позволяет переключать режимы звука и предлагает дополнительные функции: быстрый доступ к камере или фонарику, активация голосовых заметок, режим фокусировки и другие.

iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max работают на базе A17 Pro — первого в отрасли трехнанометрового чипа. Новый центральный процессор (CPU) на 10% быстрее. В нем есть специализированный декодер AV1, обеспечивающий более эффективное и высококачественное видео для стриминговых сервисов. Процессор теперь поддерживает аппаратную трассировку лучей.

Кроме того, новые iPhone способны на быструю работу в сетях 5G, могут заряжаться от беспроводной MagSafe и Qi2, имеют улучшенное качество звука в телефонных звонках и eSIM с поддержкой более чем 295 операторов.

Для любителей игр на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max станут доступны Death Stranding, Resident Evil 4 (ремейк), Assassin’s Creed Mirage и Resident Evil Village.

Революция не произошла

Однако шеф-редактор журнала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн рассказал «360», что ничего принципиально нового в линейке iPhone 15 нет. Все характеристики этих смартфонов лишь немного улучшили.

Основные изменения коснулись корпуса, камеры и операционной системы гаджета. Внешне от предыдущих поколений новые смартфоны почти не отличаются, хотя Apple обычно обновляет дизайн своих устройств.

Букштейн предположил, что iPhone 15 понравятся лишь истинным фанатам американской компании. По его словам, у этих гаджетов приятная «текстура» и хорошие показатели.

Я думал, уже все — что можно еще придумать? Улучшения не революционные, но они есть. Леонтий Букштейн

Ложка дегтя в бочке меда

В Россию новые модели iPhone будут ввозить исключительно по параллельному импорту, поэтому гарантия производителя на них не распространится, предупредил Букштейн. Он также напомнил, что на рынке есть другие смартфоны, по качеству не уступающие Apple.

Не знаю, будет ли как во время вторых и третьих моделей, когда люди стояли в очереди на Тверской. Но есть возбуждение, судя по пабликам. Какая-то часть пользователей готова обменять одно на другое. Цены более-менее терпимы, учитывая, что покупательная способность у россиян не упала. Леонтий Букштейн

Тем не менее далеко не всем потребителям эти улучшения нужны, добавил Букштейн. Он обратил внимание, что большинство покупателей выбирают такую технику по принципу «чтобы было».

«Внутренняя гордость, что я такой-растакой, играет роль при покупке. Если провести опрос среди тех, кто использует использует iPhone 14 Pro, будет доля тех, кто говорит: „А у меня Pro 14“. Теперь будут говорить — „Pro 15“», — подытожил шеф-редактор.