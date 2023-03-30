Эксклюзив 30 марта 2023, 04:32 Нейросети становятся все умнее. Когда машина сможет полностью заменить человека Эксперт Sitronics Group Дворянский: нейросети находятся лишь на начальном этапе развития Unsplash

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Обучение нейросетей вызывает все больше вопросов и приводит к опасениям, что искусственный интеллект вскоре заменит человека. По словам экспертов, в подобных технологиях нет ничего необычного. Уже сейчас они заменяют человеческий труд. Но пока разработки находятся лишь на начальном этапе, поэтому в ближайшее время бояться нечего.

ИИ с собственным мировоззрением

По словам специалиста по кибербезопасности Сергея Вакулина, искусственный интеллект действительно начинает заменять людей. Технологии уже активно используют вместе человеческого труда и в различных сферах. Достаточно вспомнить, как на одной из конференций российские разработчики представили начиненного оружием робота-пса. Но и на этом технологии не останавливаются.

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«Недавно читал новость, что Pornhub будет заменять актрис и актеров на искусственный интеллект и нейронную сеть», — привел пример эксперт.

Специалист особо обратил внимание, что у искусственного интеллекта есть собственное сознание, мышление и даже мировоззрение. Изменить его можно, но не техническими методами.

«Техника способна его отключить, но чем дальше мы идем, тем больше нас ожидают приключения», — высказал свое мнение Вакулин.

Переживать рано

При всех успехах, которые делает искусственный интеллект, особо опасаться замены человека машиной не стоит, заявил директор департамента информационной безопасности Sitronics Group Александр Дворянский.

«Технология находится только на старте, в начальной стадии и пока она видится, как полезная, которая может заменить некие рутинные процедуры, которые полностью прозрачны и понятны», — поясняет эксперт.

И речь пока идет именно о тех процедурах, которые заключаются в написании простейшего кода для программы. Он не требует высокого интеллекта и является достаточно базовым.

«Здесь проще ориентироваться на тест Тьюринга, который говорит, что когда у машины появится свое собственное мнение, тогда она сможет заменить человека. А пока тест Тьюринга не пройден я бы не переживал», — рассказал Дворянский.

Машина может выполнять один и тот же механизм, но в ближайшее время особенно ничего не изменится, убежден специалист. Полностью исключить человека искусственный интеллект точно не сможет. По крайней мере в ближайшее время.