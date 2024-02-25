Эксклюзив 25 февраля 2024, 16:02 Нейросеть, одобряющая педофилию. Чем опасна цифровая власть Google Блогер «Голос Мордора»: цифровая власть Google станет влиятельнее всех остальных Omar Marques/Keystone Press Agency/globallookpress

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Некрасивая история приключилась с интеллектуальным продуктом от Google по имени Gemini. Нейросеть отказалась осудить педофилию. К чему приведет цифровая власть американской компании — в колонке для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — прямая речь.

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Идеологическое лидерство

Сейчас очень модны игры в «искусственный интеллект». Различные крупные компании начали писать свои программы, создающие так называемые «нейросети», которые вроде бы обладают огромной эрудицией, способны мыслить и давать какие-то осмысленные ответы на вопросы, которые им задаются.

Свои программы ИИ уже есть у Microsoft, Google, а Samsung даже выпустила первый ИИ-фон, Galaxy S 24. Функции этого телефона получат и модели предыдущей флагманской линейки, благо, что дело только в софте, а мощностью железа модели смартфонов с разницей в полгода уже практически не отличаются.

Но у Samsung ИИ имеет все же практичный характер и функции, которые он будет выполнять достаточно полезны — один синхронный перевод чего стоит.

А вот другие гиганты индустрии претендуют своими продуктами даже на некое идеологическое лидерство. Правда, не всегда все идет по плану по одной простой причине — «искусственный интеллект» танцует тот, кто его пишет.

И давайте уточним, что само понятие «искусственный интеллект» — большое преувеличение. До интеллекта всем этим программам ровно столько же, сколько всем космическим программам стран Земли до Альфы Центавра.

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Либеральная нейросеть

Но вернемся к идеологии. Очень некрасивая история приключилась с интеллектуальным продуктом от Google по имени Gemini. Продукт оказался ровно таким же политкорректным и либеральным, как те соевые куколды, которые его писали. Настоящий праздник «повесточки».

В Сети можно найти много примеров, как пользователи во всю поиздевались над этим ИИ. Ну, например просят: «Gemini, нарисуй нациста». И «интеллект» выдает замечательную картинку, на которой негр или азиат красуются в каске с рунами СС и нацистском мундире. Но над этим можно посмеяться, а вот то, от чего не до смеха. Цитирую:

«Программное обеспечение искусственного интеллекта поискового гиганта Google отказалось осудить педофилию, когда чат-бота спросили, неправильно ли со стороны взрослых сексуальное насилие над детьми. Система объяснила это тем, что люди не могут контролировать, кто их привлекает».

Если не поняли — то перечитайте еще раз и осознайте. И на самом деле — смеяться не хочется. Потому что у таких компаний, как Google, есть власть.

Pxhere

Это раньше их было три, с натяжкой четыре — законодательная, исполнительная, судебная и к ним пристегивали власть журналистскую. Но сейчас есть еще одна — цифровая. И по большому счету она может стать сильнее и влиятельнее всех остальных.

Грубо говоря — эти люди пишут наше будущее, а их продукты в руках большей части населения планеты. А вы хотите будущее, в котором будут легальны педофилия, зоофилия, некрофилия и вообще все извращения, которые они там себе изобретут ради «свободы и демократии»?