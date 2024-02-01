Технологии 01 февраля 2024, 17:57 Не ходите, дети, в интернет гулять. Кто должен следить за порядком в Сети Разработчик сайта kremlin.ru: ВК давно стал безопаснее соцсетей Цукерберга Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360»

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Великий и ужасный (скорее второе) Марк Цукерберг на слушаниях в конгрессе США извинился перед родителями детей, погибших из-за того, что Meta* плохо модерирует контент в своих соцсетях, допуская туда наркоторговцев и педофилов. Кто-то умер от купленной в онлайне таблетки, кто-то наложил на себя руки после того, как стал жертвой насилия. Пока Штаты пытаются договориться с владельцами крупнейших интернет-платформ, ну или хотя бы делают вид, что хотят навести в своем свободном интернете порядок, «360» решил выяснить: кто и как должен следить за поведением детей технопоколения в Сети? И самое главное: что делают с этой проблемой в России?

Новое, злое кибернасилие

В конгрессе США Марк Цукерберг оказался по причине того, что американские законодатели захотели привлечь максимальное внимание к проблеме безнаказанности мошенников, наркоторговцев и «хищников» (так аккуратно в англоязычных СМИ называют тех, кто выслеживает, втирается в доверие и выпытывает у несовершеннолетних интимный контент — короче, педофилов) в соцсетях.

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С той же целью на слушания пригласили родителей погибших подростков — чтобы богатейшие люди Силиконовой долины взглянули в глаза тем, чья жизнь разрушилась из-за их бездействия.

Американский некоммерческий Национальный центр по пропавшим и эксплуатируемым детям, который работает с правительством США, заявил, что детские изображения и видео сексуального характера оказались доступны более широко, чем когда-либо. Число сообщений о подобном контенте на онлайн-платформах выросло с 32 миллионов в 2022 году более чем до 36 миллионов в 2023-м. Больше всего его оказалось на Facebook**.

Сенатор Линдси Грэм — тот самый, который то требует ударить хорошенько по Ирану, то честно говорит, что «американцев никогда не волновало, сколько людей умрет, когда надо было уничтожить Токио и Берлин» во Второй мировой, — вообще заявил, что у Цукерберга все руки в крови.

Журналисты The Washington Post посетовали, что конгресс годами не может представить двухпартийный работающий закон о защите детей в Сети. А крупные корпорации громко заявляют, что инвестируют в системы фильтрации контента, но на деле почти не меняют своего отношения к беде.

На заседании присутствовала Джулиана Арнольд — ее 17-летняя дочь Коко отравилась таблеткой фентанила, купленной в Instagram***. Аккаунт дилера, который отправил девочке смертельный наркотик, оставался активным еще четыре месяца после гибели Коко, а совсем недавно наркоторговец объявился в соцсети с новой страницей как ни в чем не бывало.

Так что заявления Цукерберга в духе «никто не должен пережить то, что пережили ваши семьи, и именно поэтому мы вложили так много средств в системы безопасности» общественность не тронули. Особенно после того, как он попытался спихнуть с себя ответственность, пояснив, что Google и Apple стоит лучше верифицировать возраст новых пользователей.

Наговорили лишнего и руководители других платформ. Шоу Цзы Чю, сингапурский предприниматель, занимающий пост главного исполнительного директора TikTok, сказал, что средний возраст пользователей его соцсети вообще-то не падает ниже 30 лет, поэтому не так там много несовершеннолетних.

Global Look Press

Коллективная забота

Во что «вложились» технокапиталисты? Meta* ввела функцию родительского контроля для своих продуктов. Однако затем выяснилось необычное.

Оказывается, чтобы программы действовали, ими надо — сюрприз! — пользоваться. А функцию родительского контроля, судя по утекшим журналистам данным, подключили всего 10% родителей.

Кто же должен присматривать за детьми в интернете? Родители с кучей программ прямиком из фильмов о Джейсоне Борне? Корпорации, которые хотят простого человеческого «много денег»? Или государство — и о какой свободе Сети тут тогда может идти речь? В Штатах, кажется, за свободу давно приняли безответственность.

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А что в России?

Даже с учетом того, что многие зарубежные соцсети теперь доступны в ограниченном варианте либо только через VPN, проблема безопасности детей в интернете остается актуальной. Но значит ли это, что в Рунет надо пускать строго по паспорту?

Эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер рассказал «360», что в современных условиях отечественные соцсети демонстрируют достойный уровень работы с пользователями.

Служба поддержки того же «ВКонтакте» работает просто прекрасно в отличие от многих зарубежных коллег. С модерацией тоже неплохо, есть и алгоритмические способы, и искусственный интеллект ищет контент по словам и совпадениям. Методология широкая. Артем Геллер

Государство со своей стороны создает условия законодательно, формируя эдакий общественный договор для новейшего времени: корпорациям дают зарабатывать, а они должны хорошо себя вести.

«Государственный контроль неизбежен, он нужен, потому что у корпораций в ядре — совершенно другие цели: они направлены на зарабатывание денег. Если бы им все разрешали, мы имели бы крайне плохие ресурсы, которые не способствуют развитию. Бизнес работает и зарабатывает, но нужно найти финансовый и морально-этический баланс. И вся система государства — исполнительные и законодательные органы — этот баланс обеспечивает», — заключил эксперт.

За баланс в этом случае отвечает, например, закон о черных списках: в нем есть перечень противозаконного контента, а также меры к тем интернет-ресурсам, которые этот контент все-таки распространяют. Так, во внесудебном порядке страницу или весь сайт с негодной информацией могут заблокировать после проверки экспертами Роскомнадзора, МВД и Роспотребнадзора и внести в реестр запрещенных.

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Директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков решил осветить проблему безопасности детей немного с другой стороны. Программы родительского контроля — это, конечно, замечательно. Но насколько они эффективны? И не становятся ли такие меры просто перекладыванием ответственности за паршивую модерацию соцсетей на родителей, которые зачастую до сих пор не очень понимают, как соцсети функционируют?

«Давайте будем честны: взрослые почему-то считают, что они умнее детей. Я же так не считаю: вспомните детей нашего поколения, мы сами заводили два дневника с хорошими оценками и настоящими, чтобы прятать двойки от родителей. Родители пытаются наказать, пряча шнур от компьютера на верхней полке, а дети находят способы выйти в Сеть. Родители думают, что если они наставят каких-то программ, то нарушат тайну детей. Но на деле, если ребенок захочет, чтобы взрослые не поняли, чем он занимается, он это сделает», — заверил Зыков.

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По мнению собеседника «360», дети, которые родились в эпоху смартфонов и не застали времени без высоких технологий, априори разбираются в них лучше любого взрослого. Одну из самых мощных хакерских группировок за последнее время, напомнил Зыков, возглавлял подросток, которому было 16 лет. Взрослые тем временем то и дело попадаются на примитивные «разводы» интернет-мошенников.

«Беспокойство — дело правильное, но тут надо не следить за ребенком, а налаживать с ним связи, вести беседы и объяснять, почему что-то делать нельзя и чем это может кончиться. Дети не дураки. Если им объяснять на примерах, они могут прислушаться, а если просто сказать „нельзя“, это точно не сработает», — заключил он.

*Деятельность компании Meta в России признана экстремистской и запрещена.

**Facebook — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и также запрещена.

***Instagram — запрещенная в России социальная сеть, принадлежит компании Meta, чья деятельность в России признана экстремистской и также запрещена.