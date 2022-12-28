Технологии 28 декабря 2022, 14:55 (обновлено: 28 декабря 2022, 15:55) 🖧 НАТО вооружил Украину цифровым оружием. Под ударом может оказаться любое государство Политолог Перенджиев: кибероружие НАТО может оказаться в руках преступников freepik

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Цифровое оружие, которое Североатлантический альянс передает на Украину, никто не контролирует. Оно легко может попасть в руки террористов и других преступников. Под ударом — не только Россия: на прицеле и западные страны. Тем более что после появления новейших квантовых компьютеров невзламываемых систем практически не осталось.

НАТО вооружает киберпреступников

Заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов заявил, что НАТО через Украину бесконтрольно раздает цифровое оружие. Подобные действия грозят непредсказуемыми последствиями для всего мира.

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Дипломат отметил, что после начала спецоперации участились кибератаки против отечественных информационных ресурсов и инфраструктурных объектов. Однако завтра на месте России может оказаться любое другое неугодное США государство.

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Вражеским атакам противодействуют российские хакеры из группы RaHDit. Недавно они опубликовали на портале «Немезида» данные «элиты украинских кибервойск». Ранее — разоблачили сетевых активистов и сотрудников Службы внешней разведки Украины.

США могут стать мишенью

Доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев в разговоре с «360» заявил, что предупреждения России об опасностях кибертерроризма останутся без ответа.

«Мировая общественность промолчит, как промолчала по поводу взрывов на «Северных потоках» или об обстрелах мирных жителей Донбасса. Запад готов поднимать шум, только когда Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины», — уточнил Перенджиев.

Бесконтрольная раздача цифрового оружия может привести к тому, что оно попадет в руки преступных группировок или террористических структур, предупредил эксперт. Возможно, это уже произошло. Тогда следующей мишенью могут стать сами Соединенные Штаты.

Даже при передаче обычного оружия и военной техники возникают теневые схемы, напомнил политолог. Кибероружие куда труднее контролировать, поэтому оно легко может уйти на криминальный рынок.

На страже кибербезопасности — ФСБ

Российская сторона предпринимает все меры, чтобы противостоять вражеским кибератакам, хотя это очень сложно, отметил Перенджиев. Злоумышленники атаковали сайты отечественных СМИ, в том числе канала «360», администрации президента, правительства и Госдумы.

Наверное, не просто надо отражать, а контратаковать. Недаром это называется гибридной войной, когда не только пушки стреляют и танки отправляются в бой, но и идет информационно-техническое воздействие. Александр Перенджиев

Политолог также уточнил, что за кибербезопасность в России официально отвечает ФСБ. Это одна из форм обеспечения нацбезопасности государства в целом.

Проиграть кибервойну недопустимо

Эксперт комплексной безопасности, руководитель ГКБ «Витязь» Денис Гоманов добавил, что не стоит думать, будто западные хакеры работают сами по себе, без вовлеченности западных спецслужб. Напротив, они плотно взаимосвязаны.

По словам Гоманова, именно из этого альянса возникает реальная угроза для кибербезопасности других государств. Век технологий, безусловно, накладывает отпечаток на развитие конфликтов.

«После начала спецоперации мы наблюдали реальный вклад западных разведок при ведении боевых действий против наших войск: корректировки вражеских орудий со спутников, вовлеченность в боевые действия со стороны Украины БПЛА и так далее», — перечислил эксперт.

Технологии активно применяют противоборствующие стороны, поэтому кибератаки — часть гибридной войны. И проиграть в ней так же недопустимо, как на поле боя, подчеркнул Гоманов.

Добавлю важную деталь: воспитать или обучить профессионала в области кибербезопасности на сегодня практически невозможно. Их, как правило, вербуют, а не учат! Денис Гоманов

Суперкомпьютер на службе зла

Аналитик в области кибербезопасности, директор компании «Форс технологии» Борис Косарев рассказал, что сегодня киберпреступникам, прикрывающимся идеями сдерживания России, стали доступны квантовые компьютеры.

РИА «Новости»

«Квантовый компьютер способен за 200 секунд выполнить расчет, который самая мощная электронно-вычислительная машина выполняла бы 10 тысяч лет. Такие машины уже используют в секретных подразделениях стран НАТО», — сказал Косарев.

Сейчас, по словам аналитика, это самое современное цифровое оружие, которое позволяет оперативно расшифровывать любые коды в системах связи, а также помогать проникать в максимально защищенные системы управления.

Квантовые компьютеры предоставляют настолько большие возможности, что мы пока даже не в силах учесть и предвидеть их все. Японские физики тем временем создали двухкубитный квантовый процессор с рекордно высокой скоростью работы.

Доступ к этим новейшим технологиям передается через Украину всем, кто готов прикрыться ненавистью к России и продолжать преступную деятельность, наращивая ее по всем направлениям. Последствия окажутся катастрофическими для самих стран Запада. Борис Косарев

Невзламываемых систем нет

Косарев подчеркнул, что в 2023 году киберпреступность выйдет на совершенно новый уровень и главная причина грядущих проблем — безоглядная поддержка любых радикальных структур, которые готовы любыми средствами, «не постояв за ценой», воевать с Россией.

«С началом эпохи квантовых компьютеров и новых возможностей дешифровки информации надо исходить из того, что невзламываемых систем практически нет или в самое ближайшее время уже не будет», — сказал аналитик.

Доступ к любой информации любого государства — вопрос времени, уверен собеседник «360». В этой игре технологий Россия должна создавать собственные аналоги квантовых компьютеров, новые системы связи, воспитывать людей в системе цифровой безопасности.