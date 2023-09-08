Эксклюзив 08 сентября 2023, 22:00 Настоящая катастрофа. США запаниковали из-за нового китайского смартфона Блогер Голос Мордора: КНР сможет наводнить передовой микроэлектроникой весь мир unsplash.com

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США запаниковали из-за нового китайского смартфона — он стал настоящим символом катастрофы для американцев. Подробно об этом специально для Telegram-канала «360» порассуждал автор Telegram-канала «Голос Мордора».

Далее — его прямая речь.

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Американские власти находятся в состоянии растерянности. Причина — новый флагманский смартфон китайской компании Huawei.

Смартфоны этой марки и так отличались превосходными качеством и производительностью и точно не уступали продукции компании Apple, но в этот раз китайцы превзошли сами себя. Особенно в части процессора, который оказался сделанным по самой современной технологии. По той технологии, к которой американцы всеми силами старались не допустить китайских производителей.

Сейчас американцы разбирают этот смартфон и изучают его электронику под микроскопом. Начато расследование, которое инициировано целым конгрессом США. Вопрос на самом деле не шуточный, потому что забрезжила явная перспектива того, что США потеряют гегемонию и в этой области. А это — настоящий удар, очень болезненный. В какой-то мере даже критический.

К тому же китайцы нанесли серьезный ущерб и компании Apple — в виде запрета государственным служащим пользоваться на работе продукцией компании. Apple за два дня обвалилась на 200 миллиардов долларов. А китайский рынок является для компании важнейшим. И это вторая очень неприятная новость в области технологий для США.

Что касается чипа — пока неизвестно, как его смогли сделать китайцы. Либо разработали свою технологию, либо скопировали технологию американскую. Но в любом случае это означает для технологического сектора США настоящую катастрофу.

И правда в том, что США сами и являются авторами этой катастрофы, так как попытались бороться с Китаем в области технологий запретами и санкциями. Китай просто был вынужден создать свой собственный чип, и у него это получилось, причем, в кратчайшие сроки. И уже неважно, копия это или собственные разработки. База уже есть, и ее можно развивать. А это значит, что Китай вскоре сможет наводнить своей передовой микроэлектроникой весь мир, серьезно потеснив на этом рынке США, которые до сих пор считались практически монополистами.