Технологии 13 февраля 2023, 21:50 Найти и обезвредить. Машине доверили работу с противоправным контентом Правозащитник Ионов: новая автоматическая система «Окулус» поможет в борьбе с терроризмом Unsplash

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Роскомнадзор запустил систему «Окулус», которая будет выявлять запрещенный контент в интернете. Автоматизация процесса — нормальный процесс, а решения об ограничении или запрете все равно будет выносить человек. Спектр применения системы широкий: возможно, она поможет в борьбе с «эпидемией» онлайн-казино в России, хотя работы в этом направлении предстоит еще много.

Заказчиком по проекту выступил подведомственный РКН Главный радиочастотный центр, рассказал «Ведомостям» его представитель. Систему уже запустили, и «Окулус» выполняет свои задачи в полном объеме.

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«Выявляет нарушения законодательства в изображениях и видеоматериалах», — заявил представитель ГРЧЦ.

Тестировали систему в декабре 2022 года, а в январе начали ее интеграцию с другими инструментами мониторинга Роскомнадзора. Как прошли испытания и первые итоги работы «Окулуса» в центре не привели.

В ГРЧЦ уточнили, что ее главная задача — выявление нарушений российского законодательства как в изображениях, так и в видеороликах на темы экстремизма, призыва к незаконным мероприятиям, суициду, пропаганды наркотиков, ЛГБТ и другие.

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Принимать решения будет человек

Член Общественной палаты, российский политический деятель, член комитета Госудумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев рассказал «360», что считает абсолютно нормальным использование такой автоматизированной системы по поиску запрещенного контента.

«Насколько я знаю, решения принимать будут сотрудники Роскомнадзора», — опроверг депутат домыслы о том, что право «карать или миловать» отдается в руки машине.

Все вердикты будут выносить или суды, или компетентные органы в досудебном порядке. То есть только человек, изучив данные, примет решение об ограничении или запрете, дополнил слова депутата правозащитник Александр Ионов.

В законодательство, отметил он, сравнительно недавно внесли ряд поправок, касающихся дискредитации Вооруженных сил России. Изменения есть и в так называемом «детском» сегменте, а значит, спектр применения у новой автоматизированной системы будет достаточно широким.

Такая система, думаю, поможет в борьбе с терроризмом, ведь многие террористические организации собирают «донаты» в интернете. Так как массив данных очень большой, то искусственный интеллект позволит более оперативно выявлять этот контент и обращать на него внимание закона. Александр Ионов правозащитник

Не станет панацеей

Заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин в своем Telegram-канале одобрил запуск новой системы и напомнил о необходимости наладить контроль за противоправным контентом, который в том числе создают блогеры, рекламирующие онлайн-казино.

«Безусловно, новая система может повлиять на недопущение распространения такого рода контента. Но она при всем желании не может стать панацеей в этом вопросе», — прокомментировал Ионов возможное использование «Окулуса» для борьбы с азартными играми.

Ионов согласился с тем, что вопрос онлайн-казино еще много лет будет открыт. Современные технологии обхода блокировок позволяют создавать «зеркала» ресурсов, плюс существует теневой интернет, который тоже активно развивается. Создаются закрытые площадки, серверы с шифрованной связью. Все это, по словам правозащитника, затрудняет борьбу.

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Проблема с азартными играми еще и в том, что этот бизнес находится в «серой зоне», заметил депутат Султан Хамзаев.

«Я согласен, что существует „эпидемия“, большая беда с этими ставками, которые по сути своей — замаскированные азартные игры. Здесь еще предстоит работа. И в этом направлении и регулятору, и нам, в Госдуме, — нужно думать, как действовать», — указал он.