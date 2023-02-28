Технологии 28 февраля 2023, 17:32 Муверы, грузчики и пленка: как правильно организовать перевозки для бизнеса и не только Unsplash

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Почти два миллиона поисковых запросов в месяц — грузоперевозки в топе интересов у россиян. Помимо транспортировки личных вещей по городу и за его пределами, чаще всего способы отправить груз ищут предприниматели и владельцы малого и среднего бизнеса. Что нужно, чтобы выстроить четкую логистику, не потратить лишнего, и где искать проверенных исполнителей — в материале «360».

Что и куда перевозят чаще всего?

Редко можно встретить человека, который ни разу никуда не переезжал бы и ничего не перевозил. По данным статистики, более половины взрослых россиян живут не там, где родились. Кого-то подтолкнули к переезду семейные обстоятельства, кто-то нашел работу в другом городе. Организация перевозок всегда влечет за собой множество задач: как без лишних нервов собрать вещи и грамотно их упаковать, а самое главное, как перевезти многочисленные коробки максимально быстро и комфортно.

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Доставка грузов и услуги по перевозкам нужны и предпринимателям. Ими особенно интересуются компании малого и среднего бизнеса, в частности продавцы и производители товаров, которые торгуют на маркетплейсах. Развитый бизнес интернет-магазинов также требует оперативной доставки товаров заказчику, будь то цветы, торты или 3D-принтер промышленного масштаба.

Бывают и ситуации, когда необходимо доставить груз в соседний город или регион. Смена офиса и переезды тоже повод для перемещения как минимум необходимой оргтехники, мебели, а иногда и более серьезного оборудования. В таких ситуациях возникает вопрос: как можно быстро организовать перевозки, чтобы было и экономно, и безопасно? На помощь приходят профессиональные исполнители: частные перевозчики и грузчики, а также транспортные компании, которых проще и быстрее находить онлайн.

По данным сервиса Wordstat за январь этого года, в поисковике «Яндекса» более 664 тысяч раз вбивали слово «грузоперевозки», свыше 664 тысяч — «перевозка грузов» и почти два миллиона раз «перевозки».

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Как найти надежного исполнителя

Быстро найти исполнителей для перевозок и переездов можно с помощью платформы «Авито Услуги». Именно здесь, по данным Data Insight, каждый второй исполнитель услуг размещает свои предложения. Среди множества вариантов здесь можно быстро найти и подходящего перевозчика — частного исполнителя или транспортную фирму.

Прямо сейчас на платформе представлено более 200 тысяч предложений по грузоперевозкам по всей стране. Чтобы найти подходящее, достаточно указать свой запрос в поиске на «Авито» или воспользоваться фильтрами для подбора предложения под нужную задачу. Здесь же можно быстро договориться об услуге и обсудить ее финальную стоимость с исполнителем. Достаточно напрямую связаться со специалистом в чате или позвонить по номеру, указанному в объявлении, и обсудить важные нюансы заказа. Например, какой объем грузов нужно перевезти, откуда и куда, требуются ли дополнительные услуги (например, погрузка, разгрузка или упаковка груза), какие особенности въезда на территорию.

Важно, что «Авито» дает возможность напрямую связываться с исполнителем, без каких-либо посредников. Это влияет и на конечную цену для заказчика, ведь исполнитель не платит никому комиссии за заказ, а значит, может предлагать услуги по более конкурентной цене.

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Чтобы выбрать надежного перевозчика, частного исполнителя или транспортную компанию, важно обращать внимание на отзывы о его услуге от предыдущих заказчиков. На основе реальных отзывов на «Авито» формируется рейтинг исполнителя. Чтобы выбирать среди тех специалистов, которые регулярно получают положительную обратную связь от клиентов, при поиске можно воспользоваться фильтром «4 звезды и выше».

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О чем не забыть

При заказе услуг по перевозкам необходимо уделить пристальное внимание нескольким моментам. Во-первых, заказчику следует заранее, «на берегу», обсудить все детали заказа с исполнителем: откуда и куда необходимо перевезти груз, в каком объеме и каких габаритов, какие особенности его транспортировки необходимо учесть.

Обсудите дополнительные опции к заказу: количество грузчиков, которых необходимо привлечь, этаж и наличие лифтов, особенности въезда и выезда грузовых машин на территорию, а также процесс погрузки и разгрузки вещей.

Важно до начала работы уточнить и зафиксировать стоимость услуги, чтобы в конце не получить неприятный сюрприз. Попросите исполнителя предоставить вам прайс-лист на дополнительные услуги и опции к заказу, и информацию, в каких случаях может возникнуть необходимость доплаты.

Не менее важно и заключить договор на оказание услуг. Если предстоит крупный переезд или вы заказываете услугу транспортировки грузов для бизнеса, то следует оформить соответствующие документы, чтобы обезопасить себя и в будущем исключить риск возможных недопониманий. Выбирайте исполнителя, который работает с ИП и ООО и готов подписать договор со всеми необходимыми для вас требованиями. Когда услуга оказана, прежде чем подписывать акт выполненных работ, следует убедиться в сохранности грузов.

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