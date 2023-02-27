Технологии 27 февраля 2023, 19:39 МТС обеспечила новые участки БКЛ московского метро скоростным интернетом

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Абоненты компании МТС на новых станциях Большой кольцевой линии метро Москвы смогут пользоваться интернетом на скорости до 250 мегабит в секунду.

Высокоскоростной интернет появился на готовящихся к открытию новых станциях БКЛ «Сокольники», «Рижская», «Марьина Роща», «Печатники», «Текстильщики», «Кленовый бульвар», «Нагатинский затон», а также на двух реконструированных — «Каширская» и «Варшавская».

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Для этого был проложен специализированный высокочастотный кабель в тоннелях между станциями, а на платформах установлены базовые станции стандарта LTE. Клиенты компании смогут пользоваться интернетом с первых дней работы новых участков Большой кольцевой линии.

«Москвичи в среднем находятся в метро полтора часа в день и хотят проводить это время с пользой, общаясь, читая или работая. За прошлый год они скачали почти на 40% больше данных, чем в 2021 году, и спрос на качественное высокоскоростное соединение под землей будет расти дальше», — рассказал технический директор Московского региона МТС Владислав Медведев.

Он подчеркнул, что МТС постоянно расширяет сеть на новых станциях, а также модернизируют уже существующее оборудование. По его словам, в 2022 году специалисты значительно расширили емкость сети LTE за счет замены оборудования и объединению частот 4G, благодаря чему улучшилось качество связи и скорость соединения в тоннелях самых востребованных линий — Арбатско-Покровской, Серпуховско-Тимирязевской, Таганско-Краснопресненской и Калужско-Рижской.

Медведев отметил, что благодаря проведенным работам пассажиры метро могут пользоваться непрерывным интернетом во время пути, не скачивая контент.

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