Технологии 22 января 2024, 11:27 Московский производитель помог создать систему батареи для электрокара Lada e-Largus Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Московская компания, разрабатывающая и выпускающая электронные решения для автотранспорта, помогла создать одну из главных систем батареи для нового российского электрокара Lada e-Largus. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Опытную партию Lada e-Largus запустили в производство в Ижевске 15 декабря 2023 года. Электромобиль, обладающий запасом хода до 390 километров, более чем на 50% состоит из отечественных комплектующих.

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Овчинский сообщил, что московские промышленники выпускают высокотехнологичную продукцию, востребованную в разных отраслях. Столичные компании участвуют в реализации масштабных, инновационных и важных для страны проектов, отметил министр правительства Москвы.

«Так, столичный производитель электронных решений для транспорта ГК „Итэлма“ принял участие в создании батарей для нового отечественного электрокара. Специалисты предприятия разработали одну из самых сложных ее частей — систему управления силовой установкой», — рассказал руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Основные работы по созданию электрической силовой установки выполняла входящая в ГК компания «Системы автономной энергии». В процессе «САЭ» тесно сотрудничала с инженерами АвтоВАЗа. Батареи оборудовали современной системой контроля и управления (BMS) собственной разработки и производства, включая программное обеспечение.

Особенностью двойного аккумулятора для легкового электромобиля стала возможность расположения в зоне, где раньше находился бензобак, а также в моторном отсеке. Энергоемкость батареи составила 61 киловатт-час.

Для фургонов разработали две версии аккумулятора: двойную с энергией 61 киловатт-час и одинарную с емкостью 45,7 киловатт-часа, подходящую для облегченного варианта электрогрузовика. Батареи расположили в задней часть электромобиля, благодаря чему опустился центр тяжести для устойчивости транспорта, сохранились полезный объем салона и багажника, повысилась грузоподъемность фургона.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

По словам гендиректора компании «Системы автономной энергии» Антона Мухина, Lada e-Largus — первый российский электрокар с отечественной батареей настолько глубокой локализации.

«Это новая ступень развития электротранспорта в России и важный шаг вперед для нашей компании и всей автомобильной промышленности страны. Планируем в ближайшие два года локализовать последний зарубежный элемент — аккумуляторную ячейку», — рассказал генеральный директор.

У батарей, созданных для отечественных электромобилей, нет аналогов в России. Компоненты способны конкурировать с известными иностранными аккумуляторами.

В рамках масштабного инвестиционного проекта предприятие строит инженерный центр, где появится более 450 рабочих мест.

Москва — город с развитым производством, где работает свыше четырех тысяч промышленных площадок, на которых трудятся более 720 тысяч человек. Каждый год в городе открывают 40–50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. Московские производители выпускают разные товары, в том числе одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медоборудование и сложную технику.

В столице сформировались комфортные условия для развития малых, средних и крупных предприятий. Московским предпринимателям доступны более 20 системных мер поддержки города, включая целевые займы и субсидии. Также разработан ряд антикризисных инструментов.