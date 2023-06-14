Технологии 14 июня 2023, 15:52 «Московская техническая школа» начнет готовить кадры по направлению «Беспилотный транспорт» — Овчинский Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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«Московская техническая школа» запустит программу подготовки кадров по направлению «Беспилотный транспорт» при поддержке компании «Иннопрактика». Соответствующее соглашение подписали глава департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский и первый заместитель гендиректора «Иннопрактики» Наталья Попова на XXVI Петербургском международном экономическом форуме.

Овчинский назвал беспилотный транспорт динамично развивающейся областью, активно проникающей во многие сферы жизни. Такую технику успешно используют в сельском хозяйстве, энергетике, строительстве и промышленности, отметил глава столичного департамента.

«Подготовка кадров в сфере разработки, производства и эксплуатации беспилотников — стратегическая задача столицы», — обратил внимание Овчинский.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

«МТШ» запустит новое образовательное направление с целью наделить сотрудников промышленных предприятий компетенциями в области БПЛА, подчеркнул руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

В рамках соглашения, подписанного на ПМЭФ-2023, стороны реализуют совместные проекты по получению и использованию актуальных знаний и навыков в сфере беспилотного транспорта. Договоренности предусматривают организацию научно-практических конференций, форумов, семинаров и других просветительских мероприятий.

Заместитель гендиректора «Иннопрактики» назвала своевременным шагом инициативу «Московской технической школы» по запуску образования в области БПЛА. Компания готова использовать свои компетенции, чтобы поддерживать создание механизмов по подготовке специалистов в этой сфере, отметила Попова.

«Сегодня умение эффективно управлять инновационными технологиями, способствующими развитию промышленного потенциала, важно не только для Москвы, но и для всей нашей страны», — подчеркнула заместитель генерального директора «Иннопрактики».

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Правительство столицы создало «Московскую техническую школу» в 2021 году. Цель «МТШ» — повысить квалификацию московских инженеров в работе с инновационными технологиями, позволяющими оптимизировать производство и развивать промышленный потенциал. В школе собираются открыть девять направлений обучения, в том числе «Искусственный интеллект в промышленности», «Робототехника и сенсорика», «Промышленный дизайн» и другие.