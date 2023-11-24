Технологии 24 ноября 2023, 11:26 Московская компания внедрила роботизированные системы на 80 предприятиях с начала 2023 года Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

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Столичная компания внедрила более 300 роботизированных систем на 80 предприятиях в разных регионах России с начала 2023 года. Автоматизация технологических процессов помогла этим промплощадкам повысить производительность. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Автоматизация производственных процессов уменьшает число рутинных операций, сводит к минимуму человеческий фактор и повышает точность и скорость выполнения задач, отметил Овчинский. Благодаря этому растет эффективность труда в разных отраслях промышленности, обратил внимание министр правительства Москвы.

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«Так, с начала 2023 года столичная компания „Технорэд“ внедрила 310 робосистем на 80 предприятиях в Москве, Подмосковье, Омске, Екатеринбурге, Челябинске, Санкт-Петербурге и других городах», — сказал глава столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Овчинский уточнил, что роботы занимаются паллетированием, загрузкой и выгрузкой деталей, а также сварочными работами.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Один из таких проектов реализовали на московском приборостроительном заводе. В начале 2023 года предприятие столкнулось с нехваткой кадров при расширении производства. Из-за недостатка персонала новое оборудование токарно-фрезерной группы простаивало. Летом на заводе внедрили двух роботизированных операторов московской компании. Они загружают и выгружают детали в три смены. По итогам трех месяцев производительность предприятия увеличилась в два раза, а оборудование перестало простаивать.

Еще одну роботизированную систему внедрили на омском заводе металлообработки. Проблемой предприятия была высокая доля производственного брака — заказчик отказался принимать 20-тонную партию изделий из-за дефектов сварных швов. Столичная компания внедрила на заводе три сварочные робосистемы. Благодаря им заказ выполнили в сжатые сроки без дефектов и ручных доработок. Производительность промплощадки повысилась в три раза, а вероятность появления брака из-за человеческого фактора исключили. Сейчас все серийные заказы по сварке на омском предприятии выполняют роботизированные системы, выпущенные в Москве.

Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Гендиректор столичной компании Артем Лукин отметил, что промышленные роботы стали эффективным инструментом для выполнения трудоемких и монотонных работ, а их использование помогает повысить производительность предприятий.

«За последние пять лет наша компания успешно внедрила более 600 роботизированных систем. Каждый заказчик подтвердил увеличение производительности как минимум в два раза», — рассказал Лукин.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

Москва — город с развитым производством, где работает более четырех тысяч промплощадок, на которых трудятся свыше 720 тысяч человек. Каждый год в столице открывают от 40 до 50 средних и крупных предприятий, а также около 100 малых. В Москве производят одежду, обувь, косметику, мебель, лекарства, медицинское оборудование, сложную технику и многие другие товары.

В столице создали комфортные условия, позволяющие развиваться малым, средним и крупным предприятиям. Московскому бизнесу предлагают более 20 системных мер поддержки города, в том числе субсидии и целевые займы. Кроме того, используется ряд антикризисных инструментов.