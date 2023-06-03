Технологии 03 июня 2023, 17:38 Человечество шагнет вперед благодаря разработке 6G. Но есть нюансы Эксперт в области IT Геллер: разработка 6G рассчитана не для бытовых пользователей Сети Markus Spiske / Unsplash

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Ученые из Китая практически завершили работы по созданию 6G — самого современного стандарта связи. Скорость передачи информации позволит скачивать целые сезоны сериалов за считанные минуты, а управлять технологией будут при помощи искусственного интеллекта. Для чего ведущие мировые специалисты работают в этом направлении, как его развивают в России и не грозит ли ИИ человечеству — в материале «360».

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Инженеры из КНР продолжают удивлять мир, для которого 6G звучит как что-то из далекого будущего. Скорость передачи данных составит один терабит в секунду — неслыханные до этого значения. У нового стандарта связи уменьшится задержка сигнала (меньше одной миллисекунды). Управлять подобными сетями будет искусственный интеллект, сообщила официальная газета министерства науки и технологий Китая Science and Technology Daily.

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Технологии развиваются во всем мире, и для передачи больших объемов информации потребовался новый стандарт связи, который бы выдержал нагрузку. Китайские ученые нашли способ осуществить план — данные будут передавать на терагерцовых (субмиллиметровых) волнах. Из-за более высокой частоты работы они способны «упаковать» больше информации.

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«Такая технология может быть применена для широкополосной передачи данных на короткие расстояния, поддерживая высокоскоростную связь между лунными и марсианскими посадочными аппаратами, космическими аппаратами и внутри самих космических аппаратов», — отметили авторы материала.

Будущее не за горами

В скором времени терагерцовые волны начнут широко применять в сетях мобильной связи, сообщило издание «Свободная пресса». Авторы статьи отметили, что отправку пользовательских данных, полученных базовыми станциями, будут осуществлять при помощи этой разработки. Беспроводная обратная связь придет на смену волоконно-оптических линий уже до конца года.

Главный исполнительный директор China Unicom Лю Лихун анонсировал выход приложений для использования технологии 6G в 2025 году. По его словам, коммерческое использование этого стандарта сети станет возможным в 2030-м. В КНР, помимо China Unicom, этим будут заниматься China Mobile и China Telecom.

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Министр промышленности и информационных технологий Китая Цзинь Чжуанлун заявил, что страна занимает лидирующие позиции по многим направлениям, включая использование смартфонов и развертывание мобильных сетей. Скоро, по его словам, КНР станет лидером и в технологиях 6G.

Ускорить передачу данных

Создание новых стандартов связи рассчитано в первую очередь не на бытовых потребителей, рассказал «360» эксперт в области IT, главный разработчик сайте Kremlin.ru Артем Геллер.

«Вопрос, скорее, не в интернете, а в том, как мы будем пользоваться новыми современными устройствами. Для них ориентировано 5G и все, что будет следующим», — отметил специалист.

Он объяснил, что для обеспечения стабильной работы появляющихся гаджетов необходима быстрая передача данных. По сути, информация обрабатывается не в смартфонах людей, а на серверах, которые лишь «транслируют картинку».

«Это, скорее, направлено не на бытовых пользователей, где [можно] посмотреть фильм, что-то посмотреть и узнать в интернете, а на подобные сервисы, которые требуют действительно очень большой скорости», — подчеркнул Геллер.

В России эти технологии развиваются не такими темпами из-за технологических и индустриальных проблем, добавил эксперт. Он уточнил, что власти выбрали вектор развития, и в его рамках специалисты стараются развивать отечественную IT-промышленность.

Опасна ли связь 6G

Когда специалисты только начинали работу над созданием 5G, многие посчитали, что разработка представляет угрозу для здоровья, а некоторые даже заявили о «заговоре мирового правительства». Артем Геллер рассказал, есть ли основания так считать.

«Можно смело сказать, что нет, но по факту мы не знаем. Во-первых, мир точно поменяется — то, что мы будем использовать и так далее. Это же технологии, технологии всегда приносят как плюсы, так и минусы, это если говорить о ментальной стороне вопроса. А если говорить о здоровье, но тут тоже все сложно. С одной стороны, видимых проблем нет <…>, но по факту мы все понимаем, что долгих продолжительных исследований нет, и совсем до конца все мы безусловно не знаем», — заявил эксперт.

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Артем Геллер добавил, что не стоит опасаться и «заговоров» — многолетний опыт использования похожих систем подтвердил, что передача данных никак не сказывается на людях.

«Поэтому и этот шажок (создание 6G — прим. ред.) вперед на нас с гигантской вероятностью никак не должен отразиться. Думаю, что члены правительства любых стран, откуда бы этот „заговор“ ни шел, тоже живут на этой планете, у них тоже есть дети. Вряд ли они будут ходить в этих шапочках из фольги», — добавил собеседник «360».

В России решили создать оборудование, способное работать с 6G. Разработкой могут заняться инженеры «Сколтеха» и Научно-исследовательского института радио.