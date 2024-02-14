Технологии 14 февраля 2024, 12:17 «МегаФон» создал цифровую ЗD-копию промзоны Ноябрьска РИА «Новости»

Читать 360tv в

Мобильный оператор «МегаФон» разработал многофункциональный геопортал промзоны Ноябрьска. Он повысит эффективность принятия управленческих решений и позволит оптимизировать работу муниципальных структур.

Как отмечается, промышленная зона Ноябрьска занимает 17,2 квадратных километра, что составляет 44,3% от всей площади города. В промзоне расположились крупные нефтегазовые и обрабатывающие предприятия.

«МегаФон» создал точную 3D-модель местности, которая используется для планирования и мониторинга жилых, промышленных и социальных объектов. При работе над проектом специалисты провели аэрофотосъемку объектов и местности, интегрировали данные из Единой картографической системы Ямало-Ненецкого автономного округа, ресурсов Роскадастра и Росреестра.

Цифровая 3D-копия промзоны Ноябрьска содержит базы данных об объектах недвижимости, земельных участках, наземных и подземных коммуникациях, транспортной инфраструктуре, объектах с особыми условиями использования. По запросу пользователя портал может выдавать и визуализировать необходимый набор данных в реальном времени.

Цифровая копия промзоны позволит администрации Ноябрьска выявить нецелевое использование земель, построенные без разрешения объекты, оценить перспективы возведения новых, а также контролировать стройплощадки. В будущем городская администрация планирует создать цифровую 3D-модель всей территории Ноябрьска, включающую жилые кварталы и инфраструктуру города: ЖКХ, транспорт и соцобъекты.

«Технология цифрового двойника на основе больших данных является эффективным и инновационным инструментом для анализа и планирования городской инфраструктуры. Уверен, что наше цифровое решение поможет партнерам в Ноябрьске выйти на новый уровень управления и создания комфортной городской среды», — отметил директор по национальным проектам «МегаФона» Александр Калошин.

«3D-карта помогает решать ряд важных для нашего муниципалитета задач, сокращая в разы время на запросы и поиски профильной информации в ведомствах. К примеру, перед глазами сотрудника управления экономического развития находится вся информация для детальных переговоров с потенциальными инвесторами, чтобы подобрать земельный участок, отследить охранные зоны и коммуникации на площадке», — рассказал замглавы Ноябрьска Сергей Горбачев.