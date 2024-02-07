Технологии 07 февраля 2024, 13:31 «МегаФон» поможет «СберМобайлу» улучшить покрытие в российских регионах Luis Villasmil / Unsplash

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Компания «МегаФон» заключила соглашение о технологическом партнерстве с MVNO-оператором связи «СберМобайл». Сотрудничество предполагает усиление зоны покрытия «СберМобайл» в ряде российских регионов, расширение возможностей международного роуминга и внедрение цифровых решений для пользователей b2c и b2b.

«МегаФон» обеспечит «СберМобайлу» максимальную зону покрытия в России, благодаря чему партнер сможет получить не только статус федерального оператора связи, но и наилучшие качество сигнала в сети и скорость передачи данных. В частности, «МегаФон» предоставит инфраструктуру для работы «СберМобайла» в 15 регионах Северного Кавказа, Поволжья и Дальнего Востока. Кроме того, абоненты MVNO-оператора получат новые возможности в международном роуминге, а также ряд услуг от сервиса анти-спама до комплексных цифровых решений.

Сотрудничество стартует с работы партнера на сетях «МегаФона» в Амурской и Астраханской областях, в Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской Республиках, Башкортостане, Дагестане, Якутии, Ингушетии, Чечне, Калмыкии, Северной Осетии, Ставропольском, Забайкальском и Хабаровском краях, а также в Чукотском автономном округе.

Инфраструктура «МегаФона» позволит MVNO-оператору укрепить технологическую базу за счет своей максимальной скорости мобильного интернета и самого широкого покрытия сети в России. Эти показатели фиксируются замерами независимой исследовательской компании Ookla в течение нескольких лет.

Стороны планируют активно развивать для абонентов «СберМобайла» более выгодные условия международного роуминга — партнерская сеть «МегаФона» охватывает 584 оператора в более чем 200 странах и территориях. В процессе взаимодействия компании отдельно сосредоточатся на развитии нескольких направлений: среди них защита от спама, кибербезопасность и M2M-технологии.

«Мы должны быть готовы к современным вызовам, таким как внедрение новых технологий на базе искусственного интеллекта и развитие направления интернета вещей. Синергия технологий „МегаФона“ и „СберМобайл“ сделает все это возможным», — отметил гендиректор «СберМобайл» Сергей Волков.

«На нашей сети успешно работает крупнейший в России MVNO-оператор Yota. Сотрудничество со „СберМобайл“ открывает для нас большие возможности в создании совместных инновационных ИТ-решений и запуске качественных цифровых продуктов для b2c и b2b-клиентов», — рассказал директор по работе с операторами связи и роумингу «МегаФона» Александр Шинкарев.