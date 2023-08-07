Эксклюзив 07 августа 2023, 15:12 Массовое использование голосовых дипфейков назвали неэффективным Специалист по кибербезопасности Баклушин: исключил массовое использование дипфейков голоса Unsplash

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Использование созданных нейросетями голосов телефонными мошенниками не выйдет на массовый уровень. Обычно злоумышленники в попытке обмануть обзванивают несколько тысяч абонентов. Поэтому применить такую технологию им станет сложно. Но есть риск для высокопоставленных чиновников и топ-менеджеров крупных компаний. Об этом в беседе с «360» заявил руководитель направления аудитов и соответствия требованиям информационной безопасности компании УЦСБ Евгений Баклушин.

Он подчеркнул, что новых сценариев для голосовых дипфейков злоумышленники придумывать не станут. Но технология серьезно повышает возможность достижения успеха мошенников.

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«Атаками с подменой голоса, но теперь с помощью технологий машинного обучения злоумышленникам станет проще ввести жертву в заблуждение и поймать на крючок», — заявил Баклушин.

Он подчеркнул, что все зависит от качества подготовленной фальшивки. Хотя много времени для создания голосового дипфейка не нужно, определить, что говорит не настоящий человек, а машина, можно через смену тона, громкости, несогласованность предложений и другие технические дефекты.

«Некачественный голосовой дипфейк может распознать любой пользователь при должном внимании, правда нередко мы ведем телефонные переговоры или слушаем голосовые записи в соцсетях „на бегу“, но если вас ничто не отвлекает, и вы вслушиваетесь в то, что вам говорят, то узнать подделку можно. Если качество дипфейка высокое, то задача серьезно усложняется», — отметил эксперт.

Баклушин заявил, что для борьбы со всеми видами телефонного мошенничества требуется законодательное урегулирование, включая предоставление полномочий правоохранителям и права абонентов на защиту. Людям необходимо рассказывать о последствиях, а также как действовать, если они стали жертвой мошенников.

По словам специалиста, использование технологий всегда оставляет след. Поэтому операторы связи и центры обработки данных должны получить технологию по отслеживанию подлинности голосовых записей и звонков.

Накануне научное издание PLoS ONE опубликовало данные британских исследователей, которые выяснили, что даже специально обученные люди не способны различить около 25% созданных нейросетями голосов от человеческого.