Технологии 06 марта 2023, 01:11 Людей ждут нейрочипы. Они расширят возможности мозга, но до вживлений пока далеко Руководитель центра Zecurion Ульянов допустил в будущем имплантацию чипов в мозг человека Pxhere

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Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США отклонило заявку бизнесмена Илона Маска и его компании Neuralink на испытания нейрочипа на людях. Интерфейс должен был позволить имплантировать почти неограниченное число электродов в мозг в полностью автоматическом режиме. Такая технология требует полномасштабных и всесторонних испытаний, объяснил в беседе с «360» эксперт по защите информации, руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. Однако в будущем она все равно получит разрешение.

Далее — прямая речь.

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Технологию необходимо обкатать

Разрешение когда-то дадут, но когда именно это будет непонятно. Я полагаю, что технологию необходимо обкатать, опробовать и проверить с различных точек зрения: функциональности, безопасности.

Опять же это очень инновационная отрасль, поэтому сложно делать какие-то прогнозы, но я думаю, когда-то мы все равно к этому придем. Если не сейчас, то через пять, 10 лет, но в принципе хорошо, что уже сейчас такими вещами занимаются. Наверное, это перспективная вещь.

Плюсы разработки

Во-первых, речь идет о расширении возможностей мозга, и, наверное, об устранении проблем [в его работе]. Если у людей есть заболевания или же травмы, то с помощью вот такого технического интерфейса, может быть, что-то можно [будет сделать]. По крайней мере в теории. На практике понятно, что пока это теоретическая возможность и еще не подтвержденная. Но я думаю, потихонечку в этом направлении все будет развиваться.

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Такое создание симбиозов технических решений и живых организмов в принципе естественно. В плане развития медицины существует использование имплантов и других устройств.

Опять же есть различные сердечные стимуляторы, которые «встраиваются» в организм — имплантируются — и довольно успешно помогают людям, у которых есть определенные проблемы со здоровьем.

Мозг — это фактически следующий уровень. То есть какие-то базовые медицинские вещи уже используются, в том числе и у людей, и осталось перейти на этот самый следующий уровень.

Но если мы говорим о работе мозга, то это более сложный уровень, и тут, конечно же, более высокие риски. Поэтому, я думаю, что пока регулятор не готов давать разрешение.

Очевидные угрозы

Я думаю, что одна из очевидных угроз — [это риск того, что уязвимости чипов, которые внедряют в мозг, могут оказывать разрушительное воздействие и не помогать человеку, а наоборот ограничивать его деятельность]. При использовании любых чипов, там где есть работа программного обеспечения, а фактически любые устройства так или иначе управляются какими-нибудь программами <…> всегда такой риск существует. В программном обеспечении может оказаться какая-нибудь ошибка, и что-то заработает не так.

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Или же [есть риск] использования непредусмотренной разработчиками функциональности, то есть злонамеренное использование, взлом подобных вещей. Такой риск нельзя сбрасывать со счетов.

Возможности управления человеком

В теории, наверное, возможно [использовать такие технологии для фактического управления поведением человека], но на практике пока таких чипов еще не существует. Поэтому можно говорить пока только о теоретической возможности.

Конечно же при разработке таких вещей должны вноситься определенные меры безопасности так, чтобы невозможно было какие-то вещи нарушать явным образом. Теоретическая возможность существует, поэтому уже на стадии разработки нужно принять это во внимание.

Я полагаю, вполне этично [использование таких технологий], но только после проведения полномасштабных и всесторонних испытаний для того, чтобы доказать и работоспособность технологии, и ее безопасность. Лишь в этом случае можно будет на практике это внедрять.

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Опять же в целом сейчас в области медицины довольно активная идет интеграция и технических решений, и заменителей, и самого человеческого организма, его органов. Мы эту черту уже перешагнули, когда использовали какие-то технические вещи.

Банальный какой-то протез фактически тоже является заменителем. Вот насколько это этично? В принципе, это нормально.

Мозг более сложен, поэтому наверное пока в этом направлении не разработано реальных решений, а те, которые разработаны, не получают разрешение регуляторов. Но со временем придется перейти эту черту.