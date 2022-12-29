Эксклюзив 29 декабря 2022, 17:37 💻 Лицензирование зарубежного ПО в России станет ответом на политические игры Запада Эксперт по безопасности Мясоедов: Россия ответит Западу через лицензии на зарубежное ПО Unsplash

Читать 360tv в

В СМИ появилась информация о том, что Минцифры готовит закон о принудительном лицензировании зарубежного ПО в России. Такие действия ведомства могут быть вызваны попыткой взять под контроль ситуацию на технологическом рынке. Об этом «360» заявил директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв», эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов.

Реклама

Далее — прямая речь.

Скрытый смысл

В этой законодательной инициативе (скорее всего, она будет принята), на самом деле есть скрытый смысл. В нынешней ситуации мы постоянно слышим о выходе каких-то решений российских разработчиков, альтернативных западным. Слышим о параллельном импорте, в целом рынок вроде бы насыщен альтернативными продуктами. Но насколько они жизнеспособны, насколько качественно работают и решают задачи? Вопрос остается открытым.

Мы не знаем, насколько крупные корпорации сейчас способны полностью импортозаместиться за счет российских офисных пакетов. А когда речь идет о каких-то более серьезных решениях, там как раз больше нюансов.

Зачастую мы сталкиваемся с тем, что наличие российских аналогов зарубежного ПО декларируется на словах, но при этом у них либо не хватает определенных функций, либо они не в полной мере работают.

Скрытый смысл этого закона — в попытке начать системно контролировать эту ситуацию или, скажем так, входной поток альтернативных решений. Они складываются как из решения российских разработчиков, так и параллельного импорта.

Мы, например, понимаем, что по-хорошему нужно уйти от Microsoft Office. Можем ли мы сейчас взять и единомоментно разрешить заместить его? Маловероятно.

Новые возможности

Когда речь идет о большой отрасли, то там нужно каждый продукт вручную разбирать. Их не так много, и Минцифры вполне на это способно. Но им нужны законодательные основания, чтобы они могли вручную урегулировать каждый продукт по отдельности.

Это нужно, чтобы не получилось так, что мы заявили об импортозамещении, единоразово запретили, например, все западные продукты, а в итоге из российских программных решений нормально работают три, а семь — плохо. У нас начинают подниматься целые индустрии, рабочие процессы, по цепочке начинается целая череда проблем.

Если эта система лицензирования будет внедрена, то мы сможем тому или иному продукту выдавать разрешение заходить на российский рынок. То есть это возможность вручную регулировать каждый продукт, более узко контролировать его приход в Россию в случае, если отечественный аналог не подоспел.

Unsplash

Ответ на политические игры Запада

Основной скрытый смысл этого закона — оставить возможность ручной регулировки в индивидуальном ключе каждого входящего в Российскую Федерацию продукта. Если мы понимаем, что есть наша альтернатива, но она не очень развита или не хватает какой-нибудь функциональности (к примеру, она плохо экспортирует файлы в другие форматы или они плохо читаются), тогда можно ввести промежуточные протекционистские меры.

То есть разрешить импорт аналогичных зарубежных программных продуктов, но с наценкой пошлины в 50%. А если мы понимаем, что мы полностью импортозаместились, то просто не выдавать лицензию этим продуктам, когда они так ведут себя на российском рынке. Раз они ведут с нами политические игры, значит, мы ответим в таком же политическом ключе.