Россияне столкнулись с попыткой украсть аккаунты: как защитить себя | 360°

Технологии 05 октября 2022, 23:24 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Россияне столкнулись с попыткой украсть аккаунты. Бдительность в интернете позволит защитить себя Эксперт по инфобезопасности Масалович: лучшая защита от вирусов — не переходить по ссылкам

Читать 360tv в

Почти 150 тысяч россиян столкнулись в этом году с попыткой украсть их логины и пароли от аккаунтов в банковских и игровых сервисах, мессенджерах и страниц в соцсетях. Защитить свои данные и устройства поможет антивирус, который нужно регулярно обновлять. Специалисты также советуют пользователям быть бдительными и не переходить по незнакомым ссылкам.

Реклама

В большинстве случаев злоумышленники использовали троян RedLine. По данным компании, в этом году с ним столкнулись более восьми тысяч россиян. Он может красть данные от учетной записи в Telegram, VPN-сервисов и токены в Discord. Под угрозой находятся данные для входа в криптокошельки, сохраненные пароли и файлы cookie в браузерах, писало РИА «Новости».

Источник фото: unsplash

Стилеры разыскивают необходимую информацию в системных файлах, которые содержат конфиденциальные данные. А после этого программы отсылают найденное злоумышленникам. Стилер может скачивать и открывать сторонние программы и выполнять команды в командной строке.

Владельцы популярных каналов в мессенджерах, соцсетях, а также блогеры тоже под угрозой. Злоумышленники отправляют вредоносные ссылки под видом рекламных предложений.

Защитить себя

Хакер, специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин объяснил «360», что зачастую вредоносные программы хранятся в самих файлах. Под видом той же самой компьютерной игры пользователь скачает вирус. Чтобы защитить свое устройство, нужно установить антивирус. И если в нем нет функции автоматического обновления, то пользователь должен обновлять его вручную.

«Для чего? Новые вирусы постоянно появляются. Та же „Лаборатория Касперского“ изучает отдельно взятый вирус и добавляет в обновление лечение от него», — рассказал Вакулин.

Однако далеко не всегда антивирусные программы могут сделать компьютер неуязвимым. Известный российский эксперт в области конкурентной разведки, президент Консорциума «Инфорус» Андрей Масалович напомнил «360», что лучшая защита от вирусов — не переходить по незнакомым ссылкам. А скачивать программы и приложения стоит не из магазинов, а с официальных сайтов. Масалович отметил, что антивирусы отфильтровывают вредоносные программы, но далеко не всегда успевают отслеживать появление нового ПО, ведь злоумышленники могут поменять код внутри.

Источник фото: unsplash

«Раньше антивирус на телефоне был экзотикой, а сейчас это необходимость. Если он не стоит, то „классическую“ заразу вы подхватите сразу. А для защиты от новых вредоносных программ нужна только личная бдительность», — рассказал Масалович.

Специалист отметил, что человек, у которого мало знаний в сфере информационных технологий, вряд ли сможет сходу понять, что его компьютер заражен. В итоге с устройства могут украсть все данные о кошельках.

Если же компьютер уже заражен, то пользователь может оформить очистку компьютеров от вирусов, добавил Масалович. А Вакулин отметил, что даже в таких условиях можно установить антивирусную программу, которая полностью просканирует жесткий диск. Но есть вредоносное ПО, с которыми бороться сложно, поэтому проще переустановить операционную систему.

0 0 0 0 0 0