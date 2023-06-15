Эксклюзив 15 июня 2023, 23:51 Будет русский Илон Маск? Соглашение на ПМЭФ-2023 может стать для отечественной космонавтики поворотным Научный сотрудник ИКИ РАН Эйсмонт: инициатива SR Space и Т1 полезна для России Freepik

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Частная российская компания SR Space и IT-холдинг Т1 подписали на полях ПМЭФ-2023 соглашение о разработке суборбитальной ракеты-носителя и ее запуске в космос за линию Кармана. Запуск запланирован на конец текущего года. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук и Научно-исследовательской лаборатории Космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт пояснил «360», насколько реальные сроки для запуска и как в дальнейшем будет развиваться частная космическая отрасли, возможен ли в России новый Илон Маск.

Далее — прямая речь.

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Космические туристы — это реальность

Конечно же, в этом плане очень серьезное продвижение. Продвижение какого характера? Задачи решались до сих пор. Два таких участника всем известных — оба американцы. На их аппаратах были успешно совершены полеты туристов на высоту чуть больше 100 километров, это считается космическое пространство. Причем в обоих случаях совершенно успешно. Мало того, это были полеты не единственные, на самом деле было заявлено, что такая практика должна войти в состав регулярных полетов. Регулярных — это означает, что — пожалуйста, записывайтесь, платите за этот полет и летите, получайте удовольствие.

В случае с Джеффом Безосом (компания Blue Origin - прим. ред.) аппарат создан специально для туристов, потому что там замечательный обзор из этой самой капсулы, — все видно так, как будто вы находитесь не за стеклами или иллюминатором, а в космическом пространстве — исключительный обзор.

И посадка этого аппарата с первого взгляда казалась такой довольно рискованной. Посадка происходит примерно по тому же типу, по какому совершается возвращение первой ступени ракетоносителя [гендиректора компании SpaceX Илона] Маска. Это на двигателе происходит, то есть это довольно сложно. Но вот было доказано, что это работает, и в настоящее время, насколько я знаю, образовалась большая очередь желающих отправиться в космическое путешествие.

Были обещаны какие-то приемлемые цены не то чтобы для миллионеров, но и для любителей такого рода экстрима, более экономического класса. Поэтому переключаясь к австрийской фирме, можно сказать, что у них есть предшественники, которые показали, что это работает, что это возможно.

Появляется некая конкуренция в этом плане. Что означает конкуренция? Конкуренция означает, что цены расти не будут, несмотря на то, что сейчас спрос действительно растет.

Получается это первая европейская фирма, которая рискнула выйти на этот развивающийся и многообещающий рынок.

Попытка создать ракету-носитель в России

Если здесь попробовать вспомнить какие-то варианты в нашей стране — проекты такие были, были предложения относительно того, какие аппараты для этого применить. Но, к сожалению, стартовые затраты оказались слишком велики для того, чтобы это смогли освоить наши предприниматели, которые готовы были рискнуть.

Эти проекты так остались на уровне проектов, хотя они продвинулись до фазы, когда необходимо было подключать специальную ступень, которая разгоняла самолет до космического пространства.

Вот эту ступень разработать никто не взялся за возможные уровни финансирования, которые предлагались.

В любом случае вот такое развитие событий — на самом деле это очень хорошо. И прежде всего потому, что если не будет поддержки широких народных масс, то развитие космонавтики несколько притормозится, чего бы не хотелось.