Технологии 20 января 2024, 22:48 Карманные бомбы. Почему горят зарядные устройства и взрываются смартфоны Эксперт пожарной безопасности Константинов: зарядка гаджета не вызовет взрыв Unsplash

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Версию со взрывом зарядного устройства смартфона, оторвавшего кисти рук школьнице из Иркутской области, официально опровергли следователи. Криминалисты заявили, что последствия детонации оказались слишком разрушительными для такого небольшого устройства. Но риск возникновения пожара из-за кабеля зарядки или взрыв мобильного телефона вполне реален. Избежать этого можно, если следовать простым правилам.

Опасные гаджеты

Январское утро 2024 года для жителей квартиры в Казани началось с запаха горелого пластика. Источник нашли очень быстро. Внук владелицы квартиры забрал свой стоявший на зарядке iPhone, а штепсель с кабелем оставил торчать в розетке. В результате кабель нагрелся, оплавился и прожег дыру в диване. Снятое бабушкой владельца гаджета видео опубликовали в сообществе «КАЗАНЬ | Народные новости» во «ВКонтакте».

В комментариях пользователи тут же отметили, что к возгоранию привел не родной кабель Apple, а дешевая китайская подделка. Участники дискуссии отметили, что «не родные» зарядные устройства лучше не использовать никогда, чтобы не сталкиваться с неожиданностями.

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Опасность представляют не только зарядные устройства, но и сами гаджеты. В апреле 2021 года в ожоговую реанимацию Санкт-Петербурга доставили пожилого мужчину. В его руках взорвался мобильный телефон. При этом беды ничего не предвещало. Помощь пострадавшему пенсионеру оказали свидетели происшествия. Они же вызвали на место скорую. В реанимации НИИ имени Джанелидзе медики диагностировали у мужчины 8% ожогов шеи и грудной клетки.

Самым крупным скандалом с самовозгоранием смартфонов стала история с аппаратом Samsung Galaxy Note 7, вышедшем осенью 2016 года. Из-за одного вспыхнувшего телефона даже пришлось эвакуировать пассажиров из самолета в США.

Источником детонации в результате назвали неформатную батарею, разработанную в дочерней компании южнокорейской корпорации. Но в попытке опередить Apple, готовившей к выпуску iPhone 7, разработчики не учли множество факторов. В результате Samsung представила новую модель на месяц раньше конкурентов, а потом все отозвала.

Новинка от Apple тоже оказалась опасной. Новая модель iPhone 6 Plus взорвалась в заднем кармане джинсов американского студента Дарина Главати. После этого стало известно еще о нескольких подобных случаях, но они оказались не настолько массовыми. Компания Apple пообещала провести расследование, но о результатах так и не сообщила.

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Почему загораются смартфоны

Причина возгорания и детонации смартфонов всегда лежит в литиево-ионном аккумуляторе, заявил в комментарии aif.ru эксперт по гаджетам Илья Корнейчук. Он пояснил, что в батарее может произойти перезаряд.

«Если есть ошибка в контроллере, который отвечает за зарядку аккумулятора, он допускает превышение зарядки. Батарея заряжается после того, как установленный лимит пройден. После этого внутри нее возникает реакция с отделением большого количества тепла, батарея самовоспламеняется», — заявил Корнейчук.

Также он не исключил производственный брак. Во время сборки смартфона легко перепутать полярность батареи, что также приведет к воспламенению.

Может ли вспыхнуть зарядка

Возгорание зарядных устройств гаджетов практически невозможно. Перепад напряжения в сети опасен больше для обогревательных приборов. Об этом в беседе с «360» заявил эксперт по пожарной безопасности Константин Кузнецов.

«Зарядное устройство само представляет собой трансформатор, который из сети в 220 вольт преобразует в 12-вольтовое напряжение, от которого заряжаются гаджеты. Если взять статистику пожаров от простых бытовых устройств, то зарядки там занимают не первое место», — отметил он.

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Никакой опасности в ночной зарядке смартфона или планшета эксперт не увидел, объяснив, что в противном случае производитель бы заранее предупредил покупателя. Но лучше все же следить за целостностью приборов.

«Сломанная зарядка — тут уже вопрос больше не пожарной безопасности, а здравого смысла. Любой электроприбор, у которого нарушен по тем или иным причинам корпус или перетерся шнур, должен насторожить пользователя. Но люди очень спокойно к этому относятся», — добавил Константинов.

Специалист отметил, что нагревание зарядного устройства — это вполне нормально. Внутри идет процесс трансформации тока. Но лучше всего покупать все гаджеты и сопутствующие им элементы только в специализированных магазинах, которые отвечают за качество товара.