Технологии 17 августа 2023, 14:04 IT, не уходи. Откуда дефицит айтишников в России и как его преодолеть Специалист по кибербезопасности Мясоедов: в России не хватает senior-специалистов в IT Freepik

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Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что кадровая база IT-отрасли увеличилась на 13% за прошлый год, достигнув почти 740 тысяч человек. Тем не менее потребность в кадрах сохраняется. Сейчас дефицит разработчиков в России оценивают в 500-700 тысяч человек. Почему специалистов не хватает, несмотря на престижность профессии, и как их привлечь на работу, — разбирался «360».

Почему в России дефицит разработчиков

В беседе с «360» независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что достаточно много IT-специалистов переехали в другие страны, из-за чего на рынке в России стало меньше рабочих рук.

Есть рынок труда в Америке и в Европе, где специалистов достаточно. Правда, без легального статуса и без паспорта тебя точно не возьмут, потому что есть внутренняя конкуренция и спрос на специалистов, которых быстрее и без проблем можно устроить. Зулия Лоикова

За границей, по словам эксперта, массово сокращают кадры, из-за чего россиянам там делать нечего. Так, в прошлом году в крупных корпорациях — Google и Facebook* — сократили до 10 тысяч программистов. Тенденция продолжается и в 2023 году.

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Собеседница «360» сообщила, что сейчас большинство IT-компаний в России вернулись в офисы, чтобы создавать порталы, направленные на решение государственных задач. Компаниям важно, чтобы не было утечки данных — в офисе это проще контролировать. Не всем программистам удобен такой формат.

«Перед многими компаниями стоит вызов — автоматизация и цифровизация процессов и структур в стране. У нас, безусловно, пользуются спросом разработчики, у которых опыт от шести лет», — сказала эксперт.

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Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов объяснил «360» вызванный дефицит на рынке труда импортозамещением. На арену выходят новые российские компании на место ушедшим зарубежным. Им нужны опытные кадры — именно таких профессионалов и не хватает.

Дефицит больше наблюдается на позиции senior, потому что специалисты не успевают набраться опыта. Одновременно наблюдается энное количество низкоквалифицированных специалистов из онлайн-школ. Павел Мясоедов

Павел Мясоедов заметил, что в начале СВО на рынке наблюдался отток специалистов. Тем не менее специалист по кибербезопасности заверил, что айтишникам, которые, по сути, из страха переехали в другие страны, нечего бояться в России. IT-специалистам предоставляют отсрочку не только от мобилизации, но и от призыва в армию.

Что делает российских специалистов профессионалами

В мире информационных технологий российские разработчики заслуженно занимают ведущие позиции, завоевывая уважение и восхищение на международной арене. Навыки, интеллект и творческий потенциал делают их незаменимыми активами в индустрии программирования, и это неудивительно. «360» выделил основные преимущества отечественных специалистов.

Глобальное сообщество

Программисты из России активно взаимодействуют с мировым сообществом программистов. Они участвуют в open-source проектах, размещают свои работы на платформах для разработчиков, посещают конференции и митапы. Это помогает им держаться в курсе последних тенденций и делиться опытом.

Талант и творчество

Российские разработчики известны своей способностью к творческому мышлению и находчивости. Они часто находят инновационные подходы к решению проблем и способы оптимизации процессов. Это делает их ценными участниками команд, разрабатывающих инновационные продукты.

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Образование и научная база

Россия всегда славилась своей высокой образовательной системой, сфокусированной на науке и инженерии. Эти знания обеспечивают прочную научную базу и фундаментальное понимание, что важно для успешной разработки сложных проектов.

Зулия Лоикова отметила множество престижных университетов, которые предоставляют качественное техническое образование: МИФИ, МГТУ имени Н. Э. Баумана, МФТИ и другие.

В Швейцарии наши выпускники МИФИ отхватываются на раз-два в различные проекты, научные и технические компании. Их ждут. Та же корпорация Boeing строится на трех национальностях: россияне, китайцы и индусы. Зулия Лоикова

Ценовая конкурентоспособность

В сравнении с развитыми странами стоимость труда российских разработчиков может быть ниже, что делает их привлекательными для компаний, ищущих высококачественную разработку с более низкими расходами.

Менторская культура

В российском IT-сообществе распространена практика передачи знаний и опыта молодым специалистам. Эта культура способствует быстрому росту и развитию разработчиков, готовя их к решению сложных задач.

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Сложная среда

Сложившаяся экономическая и технологическая среда в России способствует формированию у разработчиков способности работать в условиях ограниченных ресурсов и непредсказуемых ситуаций из-за мировых политических козней.

Многогранность навыков

Российские разработчики часто обладают не только глубокими техническими знаниями, но и широким спектром навыков. Они умеют воплощать свои идеи в коде и хорошо понимают бизнес-процессы. Такие специалисты привлекают внимание к себе.

Как привлекать специалистов работать внутри страны

Привлечение российских программистов — важная задача для многих компаний и самого государства. Несмотря на заманчивые предложения в других странах, отечественные специалисты могут отлично работать в родной стране. Вместе с экспертами «360» сформулировал, как можно поспособствовать спросу на российском рынке труда.

— Конкурентная заработная плата и бонусы. Предложение конкурентной зарплаты и дополнительных бонусов является ключевым фактором для привлечения талантливых программистов.

— Гибкий график и удаленная работа. Предоставление гибкого графика и возможности удаленной работы может быть привлекательным фактором для многих российских программистов. Это позволяет им эффективнее управлять своим временем и работать из любой точки мира.

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— Интересные проекты и вызовы. Российские программисты ценят возможность работать над интересными и технически сложными проектами. Предложение участия в увлекательных задачах и решении сложных проблем может привлечь талантливых разработчиков.

— Профессиональное развитие и обучение. Компании могут привлечь программистов, предлагая им возможности для профессионального роста и обучения. Поддержка участия в конференциях, курсах и мастер-классах помогает разработчикам развивать свои навыки и оставаться в тренде.

— Инновационная среда и современные технологии. Важно показать, что компания работает с передовыми технологиями и предоставляет доступ к современным инструментам.

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— Комфортное рабочее место и культура. Создание комфортного и вдохновляющего рабочего окружения, где сотрудники могут проявлять свою креативность и идеи, может привлечь разработчиков.

— Проекты с общественной значимостью. Работа над проектами, которые могут внести вклад в общество или решить актуальные проблемы, может привлечь разработчиков, которые стремятся оставить след в истории.

— Команда и социальная среда. Командная работа и атмосфера в коллективе также имеют большое значение. Компании могут привлечь разработчиков, подчеркивая дружескую и поддерживающую обстановку в команде.

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— Карьерные возможности и перспективы. Предоставление ясного плана карьерного роста и возможности для продвижения внутри компании может заинтересовать программистов, ищущих долгосрочные перспективы.

— Эффективный и честный отбор. Процесс отбора должен быть четким, справедливым и быстрым. Программисты ценят, когда компания уделяет внимание их кандидатуре и ценит их время.

*Facebook — соцсеть, которая входит в признанную экстремистской на территории России компанию Meta