Технологии 04 апреля 2024, 15:17 Индусы в китайской комнате. Как Amazon эксплуатировал людей вместо обещанных нейросетей Hindustan Times: Amazon использовал в магазинах индусов-кассиров вместо ИИ Изображение нарисовано с помощью нейросети / Телеканал «360»

Читать 360tv в

Новые технологии — это модно. А все, что модно, автоматически становится способом заработать деньги. Крупный капитал обожает «прислоняться» к социальным трендам: всем хочется заявить, что их бизнес — самый экологичный или самый равноправный. Ну или самый высокотехнологичный. Как мегакорпорация Amazon погорела на желании похвастаться использованием нейросетей, не тратя на эти самые нейросети ни цента, разобрался «360».

Хватай и беги

Компания Amazon давно пообещала клиентам в Америке, что половина ее «живых» продуктовых магазинов Amazon Fresh полностью перейдет на самообслуживание — приходишь, сканируешь код, собираешь товары в продуктовую корзину и просто уходишь.

Реклама

Тем временем умные системы в процессе наблюдают с кучи умных камер, собирают информацию о том, что клиент набрал, и присылают чек. Системы так и называются — «Просто уходи», Just Walk Out, а в их основе — нейросеть. Чудеса, да и только!

В самой Amazon рассказывали, что технология представляет собой сочетание компьютерного зрения, распознавания объектов, передовых датчиков, моделей глубокого машинного обучения и генеративного искусственного интеллекта.

«Технология Just Walk Out определяет, когда рука покупателя касается товара на полке. Когда это происходит, алгоритмы машинного обучения гарантируют, что в виртуальную корзину будет добавлен правильный товар», — рассказывал вице-президент компании Just Walk Out Technology Джон Дженкинс.

Вот только покупатели в продуктовых Amazon стали замечать, что с них взимают плату не за те товары, что они купили. Теперь вовсе выяснилась некрасивая правда, из-за которой магазины решили просто закрыть.

Global Look Press

Китайская комната с индийцами

«Хотя проект Just Walk Out казался полностью автоматизированным, он полагался на то, что более тысячи человек в Индии смотрели и маркировали видео, чтобы обеспечить точность оформления заказов. Кассиров просто перевели в другое место, и они наблюдали за вами, пока вы делаете покупки», — сообщила газета Hindustan Times со ссылкой на сайты Gismondo и The Information.

Хорошенький искусственный интеллект на человеческой тяге! Объяснялась такая практика просто: оборудование для реального сканирования товаров и слежки за ними в реальном времени, чтобы составлять продуктовые корзины для каждого покупателя в Amazon Fresh, было адски дорогостоящим в эксплуатации.

Гораздо проще и дешевле для мегакорпорации нанять примерно тысячу человек и дать им отсматривать данные с камер из магазинов. Отсюда нестыковки, ошибки, задержки.

Global Look Press

Более 40 лет назад, в 1980 году, философ Джон Серл опубликовал мысленный эксперимент, который назвали «китайская комната». Целью было опровергнуть, что вследствие программирования искусственный интеллект способен обрести настоящее (вернее сказать, человеческое) сознание.

Автор эксперимента представил себя, человека, не знающего ни слова по-китайски, в изолированной комнате, где у него были бы собраны четкие инструкции по работе с иероглифами вроде «возьмите иероглиф X, поместите его с иероглифом Y». Эти инструкции направлены на то, чтобы создать «осознанную» фразу, но не содержат никаких данных о значении иероглифов. Фактически такая инструкция — программный алгоритм. А автор эксперимента играл роль компьютера.

Поэтому когда к нему в комнату поступал вопрос на китайском языке, автор «отвечал» на него, собирая ответ строго по алгоритмам, и у человека за пределами китайской комнаты складывалось впечатление, что ему отвечают вполне осознанно. Кто бы мог подумать, что Amazon фактически обустроила такую китайскую (или все-таки индийскую) комнату для получения прибыли и экономии на реальных высоких технологиях?

Global Look Press

Это все придумал Безос…

О том, что все технологии — фальшивка, в первую очередь подумали любители теорий заговора, обитающие на просторах Сети. Они мгновенно задались вопросом: а что, если все эти ваши нейросети — не плод труда ученых Силиконовой долины, а просто толпа эксплуатируемых за копейки людей?

«Это все равно, что обнаружить, что внутри торгового автомата на самом деле заперт бедняк, который вынужден брать деньги и выдавать нужный напиток. Невероятная антиутопия», — ужаснулся комментатор на сайте Gismondo.

«Как и со многими другими якобы передовыми технологиями, это всего лишь ширма, а реальные люди все еще выполняют тяжелую работу», — подметил другой читатель.

Еще один пользователь доступно объяснил, как Amazon ведет бизнес в разных областях.

«Amazon пытается монополизировать каждый рынок, обгоняя их с убытком, а затем поднимая цены на все в семь раз, чтобы получить огромную прибыль и сделать их единственным поставщиком в городе. Такой бредовый бизнес. Капитализм в худшем его проявлении. К черту Amazon Fresh!» — заключил он.