Технологии 13 июля 2023, 19:26 Илон Маск создал xAI. Как стартап поможет миллиардеру Эксперт по кибербезопасности Мясоедов: xAI может быть полезна Маску для ракет и машин Викимедиа

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Американский предприниматель Илон Маск создал новую компанию под названием xAI. Она будет заниматься разработками в области искусственного интеллекта. Главная цель xAI — «понять истинную природу Вселенной». Подробности — в материале «360».

Чем будет заниматься компания xAI

Глава Tesla и SpaceX, а также владелец Twitter Илон Маск создал компанию xAI. По версии СМИ, таким образом миллиардер решил конкурировать с OpenAI, Google и Anthropic.

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Компанию зарегистрировали в Неваде в начале марта. Ее руководитель — сам Маск, секретарь — Джаред Бирчалл, бывший банкир Morgan Stanley.

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В штате компании — специалисты, которые сотрудничали с DeepMind, OpenAI, Google Research, а также принимали участие в разработке AlphaCode от DeepMind и чат-ботов GPT-3.5 и GPT-4 от OpenAI.

Грег Янг, сооснователь xAI, рассказал подписчикам, что стартап погрузится в «математику глубокого обучения» и будет разрабатывать «теорию всего» для больших нейросетей, чтобы вывести ИИ на новый уровень.

В апреле об этой компании писало издание Financial Times: Маск получил тысячи процессоров GPU от Nvidia, чтобы привести в действие потенциальную большую языковую модель.

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Какое будущее у проекта?

Крупные компании могут заниматься востребованными на рынке проектами за счет своего имени и получать от этого «пользовательскую массу», рассказал «360» эксперт по кибербезопасности и компьютерным технологиям Алексей Курочкин.

Павел Мясоедов, эксперт по кибербезопасности, в свою очередь, предположил, что новая компания Илона Маска связана с чат-ботом GPT-4. Предприниматель решил инвестировать в эту нишу, предварительно изучив опыт и успех других компаний.

«Маск хочет получить больше контроля в своих бизнес-интересах, потому что в вопросах ракет и машиностроения существует большое количество вводных, которые требуется анализировать, — в этом искусственный интеллект может быть полезен», — добавил собеседник «360».