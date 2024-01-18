Эксклюзив 18 января 2024, 14:38 Генерация лжи. От дипфейков защитят проверочные слова и контроль данных Эксперт по кибербезопасности Курочкин: мошенники стали подделывать видеозвонки Unsplash

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Легенды телефонных мошенников остались прежними, но изменились инструменты. Они начали использовать нейросети и генераторы голоса. Это позволило совершать не только звонки от имени других людей, но и общаться по видео. Как разоблачить преступников и сберечь свои деньги — в материале «360».

Чужой голос

Центробанк предупредил об одном из новшеств. Злоумышленники составляли цифровые портреты россиян, подделывали голоса и звонили родственникам с просьбами передать деньги. В некоторых случаях вместо звонков отправляли аудиосообщения.

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Специалист по информационной безопасности Марсель Дандамаев подтвердил «360», что технологии усовершенствовались настолько, что людей можно ввести в заблуждение чужим голосом.

Телефонные пранкеры в прежние времена просто резали фразы. А тут прогресс пошел дальше, уже можно вашим голосом говорить полноценные фразы — те, которые вы не говорили. Марсель Дандамаев специалист по информационной безопасности

Он объяснил, что, получив ответ, злоумышленник сгенерирует новое сообщение на основе уже полученной информации. Поэтому проверить, тот ли это человек, кем представился, можно, задав какой-то вопрос, о котором не шла речь, или о том, что знали только двое. Дандамаев также посоветовал перепроверять информацию и перезванивать страждущим.

«Если человеку приходит подобное сообщение, можно перезвонить и спросить, почему у него просят денег. Наверняка, он скажет, что не просит», — пояснил он.

В остальном помогут стандартные меры кибербезопасности. Эксперт порекомендовал устанавливать двухфакторную идентификацию, открывать мобильные приложения напрямую, а не через другие сервисы, например, Telegram.

Дипфейк-звонки

В некоторых случаях мошенники имитировали не только аудио, но и видео, заявил «360» специалист по кибербезопасности Алексей Курочкин. Легенды, по его словам, использовали стандартные. Например, о ДТП и необходимости срочно «решить вопрос» за деньги. Однако средства другие, более продвинутые.

«Есть синтезаторы голоса, которые подделывают ваш голос, и после этого даже раздается видеозвонок с дипфейком — берут вашу фотографию», — сказал он.

РИА «Новости»

Мошенники, по его словам, брали из соцсетей и мессенджеров фото и накладывали на нужный фон — тот же отдел полиции. Курочкин добавил, что для достоверности после аудиозвонка могли позвонить по видео. Особенно легко такому обману поддавались пожилые люди.

«Особенно это действует на бабушек — там, конечно, немножко, видно, но для них непонятно», — сказал он.

Проверочные слова

Курочкин посоветовал не спешить и проверять информацию. Для этого нужно позвонить якобы попавшему в беду человеку, а если он не возьмет трубку — его близким.

Основное правило — с первого раза ни во что не верить. Тем более, многие знают жизнь своего сына, внука, родственника, насколько реально, что он попадет в такую ситуацию. Перезванивать ему и выяснять, получать подтверждение. Идеально, конечно, договориться с родственниками и ввести проверочные слова. Алексей Курочкин специалист по кибербезопасности

Кибермошенники научились взламывать Telegram, чтобы вымогать деньги, заманивать интернет-покупателей на фишинговые сайты и красть платежные данные. Член экспертного совета комитета Госдумы по финансовому рынку, экономист Станислав Паулаускас заявил «360», что важно обсуждать с родными способы уберечься от мошенников.