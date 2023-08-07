Технологии 07 августа 2023, 13:10 Фейк: проукраинские хакеры взломали сайт МосгорБТИ и передали ВСУ данные о недвижимости москвичей МосгорБТИ опровергло утечку данных из-за взлома своего сайта Freepik

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Проукраинские хакеры передавали Вооруженным силам Украины данные о правах собственности москвичей. Взлом сайта МосгорБТИ не привел к утечке данных.

Фейк

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В Telegram-канале «Важные истории» ранним утром 7 августа появилась информация о том, что украинские хакеры взломали сайт Московского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) — организации, которая собирает техническую информацию о столичной недвижимости. Заявлялось, что взломщики получили все данные о местах пребывания и собственности жителей столицы России.

Также на главной странице взломанного сайта написали, что информация о госслужащих, политиках, военных и представителях спецслужб, поддерживающих конфликт с Украиной, передана силам обороны Украины. В заявлении также содержались ссылки на каналы хакерского сообщества, якобы связанного с атакой на RuTube в мае 2022 года.

Правда

МосгорБТИ занимается только технической составляющей информации о недвижимости, данных об имущественных правах бюро не хранит. Среди услуг, которые организация предоставляет, выдача предварительного разрешения на распоряжение доходами несовершеннолетнего, совершеннолетнего недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина, в том числе доходами, причитающимися от управления его имуществом, предоставление технической документации, проведение кадастровых работ в целях выдачи межевого плана, технического плана, акта обследования.

На официальном портале мэра и правительства Москвы отдельно указали, что МосгорБТИ не исполняет контрольно-надзорные функции.

Комплекс экономической политики Москвы в своем Telegram-канале «Экономика Москвы» в то же утро разместил сообщение о том, что никакой утечки данных допущено не было, а информация о том, что взломщики сайта МосгорБТИ получили какие-либо данные о правах собственности москвичей, не соответствует действительности. Заявлялось, что злоумышленники получили доступ только к публикации материалов на сайте, так как информация об объектах недвижимости и собственниках хранится в отдельной надежно защищенной базе данных. Отмечалось, что сайт МосгорБТИ является только каналом для заказа документов и напрямую не связан с информационными системами учреждения.

Информация о том, что украинские хакеры получили информацию о местах проживания госслужащих, политиков, военных и представителей спецслужб, являлась фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.