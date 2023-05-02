Технологии 02 мая 2023, 21:05 Фейк: на ВЭФ представили технологию, позволяющую арестовывать людей за «неправильные» мысли Технология профессора Фарахани о считывании мыслей стала рекламой ее же книги Pxhere

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В социальных сетях распространилась информация о том, что на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) представили технологию, которая позволит властям разных стран арестовывать людей за «неправильные» мысли. Однако для считывания мозговых волн человека необходим большой аппарат с разными датчиками, а не обычные беспроводные наушники.

Фейк

На Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе профессор Университета Дьюка Нита Фарахани представила технологию, которая «позволит глобалистской элите арестовывать граждан за неправильные мысли», в частности, поможет использовать данные мозговых волн для доказательства «преступления». Для получения информации решили использовать электроэнцефалограф MN8 компании Emotiv из Сан-Франциско. С помощью гаджета в виде наушников специалисты будут снимать все необходимые биометрические данные по принципу фитнес-браслета. Полученную информацию на основе этих данных интерпретируют.

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Правда

Сама Фарахани открыто заявила, что ни она, ни ее коллеги пока не в состоянии расшифровать сплошные мысли. Но для считывания мозговых волн беспроводных наушников мало. Для этого необходимы энцефалографы со множеством датчиков, расположенных на разных участках поверхности головы.

Интересен тот факт, что 14 марта 2023 года вышла в свет ее книга «Битва за ваш мозг: защищая право мыслить свободно в век нейротехнологий». Эта информация указана на личном сайте профессора. Получается, что выступление профессора с иранскими корнями на ВЭФ можно рассматривать, как рекламную кампанию своей новой публикации. Кроме того, заявление о новой технологии со стороны Фарахани — это хорошая возможность еще раз уколоть Тегеран. Так она доказала, что женщина с иранскими корнями способна достичь определенных высот в американских академических кругах на фоне протестов в Иране за права слабого пола.

Таким образом, информация о новой технологии с системой слежения за мыслями людей оказалась большим преувеличением.

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