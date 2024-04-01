Эксклюзив 01 апреля 2024, 13:27 Дуров боится. Эксперт — о недоступности программы монетизации Telegram в России Эксперт АППСИМ Зыков: Дуров боится негатива со стороны мировой общественности Unsplash

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Мессенджер Telegram запустил программу монетизации для авторов публичных каналов, однако в России она пока недоступна. Как будет работать эта система и когда она появится в стране, рассказал директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

Как будет работать программа монетизации

Россия среди аудитории Telegram по популярности занимает второе место в мире после Индии. С точки зрения пользователей Россия важна для владельца мессенджера Павла Дурова, но он пока не спешит вводить возможности для блогеров и включать работу своей рекламной платформы для российской аудитории, отметил Зыков.

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«Когда она (программа монетизации — прим. ред.) появится в России — непонятно. Я так подозреваю, что Павел [Дуров] боится какого-то негатива со стороны мировой общественности», — объяснил эксперт.

Принцип работы системы монетизации в Telegram простой, добавил Зыков.

«Это разделение заработанных денег от рекламы fifty-fifty, 50 на 50 будет разделение дохода. Если реклама будет показываться в каком-то канале, то, соответственно, заработанные деньги будут поделены», — рассказал специалист.

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Виды рекламы в Telegram

Зыков привал не путать нативную рекламу с официальной, которая крутится через платформу Telegram. В случае с программой монетизации речь идет об официальной рекламе — у нее есть соответствующая плашка спонсорства.

«Нативная реклама — это когда блогер напрямую договаривается с рекламодателем и самостоятельно размещает у себя в канале рекламу. За эту рекламу блогер получает 100%», — объяснил эксперт.

Второй тип рекламы появляется в канале вне зависимости от желания блогера через платформу Telegram. Дуров ранее запускал такую систему, однако блогеры остались недовольны.

«Потом Дуров вообще стал скрывать эту рекламу от владельцев каналов, то есть видят ее все, кроме владельца канала. Все подписчики видят, а владелец не видит», — добавил Зыков.

Программа монетизации Telegram направлена на авторов публичных каналов с аудиторией более 1000 подписчиков. Благодаря этой системе денежные средства можно будет вывести без комиссии.