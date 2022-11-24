Технологии 24 ноября 2022, 17:54 Долго, дорого и локально. Замкнутость на внутреннем рынке лишит российские соцсети популярности Digital-эксперт Городничий: в России нужно развивать уже существующие соцсети freepik

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Скоро в России могут появиться аналоги иностранных соцсетей. Стоить такие разработки будут сотни миллионов, а на их поддержку придется тратить миллиарды рублей в год. Эксперты уверены, что выгоднее развивать те проекты, которые уже существуют. К тому же, если ориентироваться исключительно на внутренний рынок, то настоящая популярность площадкам не светит: люди хотят общаться и видеть жизнь всего мира.

Российские соцсети

Российские разработчики предложили аналоги TikTok, Instagram*, Facebook*, Twitter и Zoom. Импортозамещение в IT-сфере стало особенно актуальным, когда ряд иностранных компаний ограничили продажу своего программного обеспечения и оборудования в России.

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Для создания отечественных соцсетей потребуется дополнительное финансирование в виде грантов. Пять проектов предварительно одобрены индустриальным центром компетенций, отвечающим за коммуникационные сервисы.

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Ранее в России уже пытались создать собственные сервисы вертикальных видео «VK Клипы», запускали соцсеть Yappy и трудились над заменой Instagram* — «Россграм». Однако все эти проекты все еще находятся на стадии разработки.

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Пора наладить существующие соцсети

Руководитель digital-направления телеканала «360» Олег Городничий отметил, что создание новых отечественных соцсетей будет стоить не меньше, чем уже существующих — «ВКонтакте», «Одноклассники» и Rutube. Возможно, даже больше.

Создание и господдержка новых продуктов, по моему мнению, абсолютно бессмысленны. Зачем создавать что-то с нуля, вкладывая в это невероятный бюджет, когда можно потратить время на преобразование уже существующих российских соцсетей? Олег Городничий.

Не стоит забывать: те же Instagram*, Facebook* и Twitter получили удар ниже пояса — после появления TikTok охваты всех этих площадок сильно упали, напомнил Городничий. Все наладилось лишь после того, как Instagram* выдал функцию Reels.

«Так же происходит сейчас с нашими площадками в России. Нужно время, чтобы они дошли до того уровня, который позволит пользователям комфортно находиться там, создавать контент и получать стабильную монетизацию», — сказал эксперт.

Он подчеркнул, что российские соцсети по понятным причинам оказались в сложных обстоятельствах. Кроме того, неправильно сравнивать иностранные и отечественные продукты, у которых не было целей и задач соответствовать зарубежным образцам.

Посмотрите на статистику «Одноклассников» — она не уступает статистике зарубежных соцсетей. Мы относимся к этой площадке с предубеждениями и сомнениями, тем не менее она показывает хороший результат Олег Городничий.

Хотя в российских соцсетях немало позитивных составляющих, разумеется, им есть куда расти. Для этого нужно нанимать команду профессионалов и развивать то, что уже создано, добавил Городничий.

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Люди хотят видеть весь мир

Главный разработчик сайта kremlin.ru и консультант администрации президента России Артем Геллер рассказал в беседе с «360», что соцсети лишь кажутся простыми. На деле, чтобы они родились и набрали аудиторию, вложено очень много механик, маркетинга и пиара.

Если говорить о российских аналогах иностранных соцсетей, то, к сожалению, они не очень хорошо копируют то, что было в оригинале. И не приносят никаких новых функций, которые могли бы привлечь новых пользователей, заинтересовать их Артем Геллер.

Геллер уточнил, что у подобных сервисов есть шанс выжить, если они базируются на платформах социальных IT-гигантов, например «Яндекса» или Mail.ru. Глобальными платформами им не стать, но спрос, безусловно, будет.

По словам специалиста, для создания независимых площадок необходимы гигантское финансирование, сильная команда и инновации. Есть еще один нюанс: продукт, ориентированный исключительно на внутренний рынок, не сможет стать по-настоящему популярным.

«Людям интересно смотреть не только на то, что происходит локально. Их интересует и глобальный взгляд: что происходит с какими-то международными звездами, события в разных сферах и так далее. Этого российская соцсеть им может не дать», — объяснил Геллер.

По его оценке, создание аналога иностранных соцсетей обойдется в сотни миллионов рублей в первые несколько лет. И поскольку это продукт, который нельзя создать и забросить — он должен постоянно развиваться, — впоследствии потребуются еще миллиарды рублей в год.

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Пользователи недовольны

Координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев заявил «360», что предложения создать собственные аналоги Instagram* или YouTube, а также расширить функционал отечественных соцсетей возникают регулярно.

Проблема в том, что необходимо в сжатые сроки разработать полнофункциональный программный продукт, который будет работать качественно и без сбоев. Затем его нужно представить целевой аудитории или, как говорят маркетологи, раскрутить Урван Парфентьев.

К тому же придется обеспечить условия, чтобы создатель или правообладатель контента пошел на эту площадку. На практике те немногочисленные инициативы, которые попытались начать работать, столкнулись с недовольством пользователей.

«Либо не нравилось отсутствие отдельных видов привычного контента, либо те, кто заинтересован в монетизации своих контентных усилий, были не в восторге даже не от самой схемы монетизации, а от гросс-объема, которые получали, ведь аудитория этих сервисов значительно ниже», — сказал Парфентьев.

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По его словам, очевидно, что любой подобный импортозамещенный продукт будет успешен в том случае, если он не только функционально, но и контентно сможет удовлетворить свою целевую аудиторию.

«В противном случае целевая аудитория всеми правдами и неправдами будет пытаться продолжать использовать те сервисы, к которым она привыкла. Те же, кто пытается монетизироваться, — эта прослойка оказывается в любом случае в минусе», — подытожил собеседник «360».

* Instagram и Facebook — соцсети запрещены в России, так как принадлежат корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.