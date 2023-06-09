Эксклюзив 09 июня 2023, 21:55 До орбиты и обратно. Новый космический корабль Китая как начало большого будущего Научный сотрудник космических исследований Эйсмонт: китайцы смотрят на 15 лет вперед Unsplash

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Китай занялся разработкой многоразового космического корабля нового поколения, который сможет доставить на орбиту семь человек. Проект собираются реализовать в ближайшие несколько лет. В КНР с его помощью рассчитывают снизить издержки при доставке своих космонавтов на орбиту. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Натан Эйсмонт рассказал «360», были ли похожие разработки в других странах и как космический корабль может быть многоразовым.

Далее — его прямая речь.

Китайская изюминка

Подобные аппараты, которые могут вмещать до семи человек на борту, — это китайское нововведение. Компания Илона Маска SpaceX занималась такой разработкой, но команда состояла максимум из пяти космонавтов. В России корабли обычно вмещают максимум три члена экипажа.

С другой стороны, может, действительно, есть смысл увеличивать команду, и китайцы это осознали. Для того, чтобы в дальнейшем эксплуатировать свою орбитальную станцию, они постепенно разворачивают подобные проекты.

РИА «Новости»

Как правило, полный экипаж как раз включает в себя до семи человек. Это соответствует планам по околоземным полетам. Но если они смотрят дальше, то это уже лунные проекты.

Американцы, например, уже начали проект «Артемида». Конечно, в этом случае экипаж должен быть больше, чем предусмотрено более ранними планами космических полетов.

Китайцы смотрят достаточно далеко вперед, и такая потребность уже сейчас обозначилась. Соответственно, нужно начинать подготовку — создание носителя, который будет в состоянии все это сделать.

РИА «Новости»

На несколько шагов вперед

Китайцы заглядывают на пару шагов вперед относительно нынешнего состояния технологий в Китае. Они планирует сделать такой носитель многоразовым или, другими словами, возвращаемым. Илон Маск на данный момент занимается похожей разработкой.

Это соответствует планированию на период 10-15 лет. Если они (китайцы — прим. ред.) сейчас разработают такой аппарат за три года, то будут решать свои задачи в ближайшие 15-20 лет.

Здесь можно не то что бы позавидовать китайцам, но учитывать их не ближнее планирование, а довольно дальнее.

Деятельность в космическом пространстве не закончится в обозримое время. Остается пожелать им успеха в деятельности в этом направлении.

Однако, на мой взгляд, наиболее трудная часть — это возвращаемость на аппарата обратно на землю. До сих пор, как мы знаем, кроме Илона Маска это никому не удавалось. У американского предпринимателя отработка носителя заняла около семи лет.

Первые полеты были неудачные. На самом деле, специалисты во всем мире сомневались в удаче поставленного эксперимента. Эксперты уверяли, что многоразовость такого типа — мало реализуемая задача.

РИА «Новости»

Против оценок специалистов и ученых Маск старался сделать вертикальное возвращение аппарата на землю. В итоге оказалось, что он определил совершенно новую тенденцию развития многоразовых носителей. Американец в этом плане опередил всех других участников этой гонки, показав, что такое снижение может работать.

Видимо, китайцы сейчас разрабатывают космический корабль с похожим способом возвращения. Хотя пока что об этом сложно сказать точно.