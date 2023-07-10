Технологии 10 июля 2023, 19:13 🤖 Чат-бот на базе ИИ поможет лечить американцев. Модная игрушка или прорыв для медицины? Врач Жемчугов: ИИ-чат-бот не поставит сложные диагнозы, но может ускорить работу врача Freepik

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Медицинский чат-бот с элементами искусственного интеллекта Med-PaLM 2 от Google начали активно тестировать в медицинских учреждениях США. «360» разобрался, сможет ли такая технология заменить врачей-людей и какая у нее перспектива.

Что такое Med-PaLM 2 от Google

Компания Google начала тестировать технологию искусственного интеллекта Med-PaLM 2 на пациентах в нескольких исследовательских больницах, в том числе в Mayo Clinic, сообщила газета The Wall Street Journal.

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По данным СМИ, ИИ-чат-бот от Google дает ответы на любые вопросы о медицине. Med-PaLM 2 обучили на основе подобранного набора примеров, предоставленных медицинскими экспертами.

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Ранее в апреле Google оценила точность выводов Med-PaLM 2, задав боту вопросы как на экзамене для получения медицинской лицензии в США. В итоге ИИ-модель набрала 85% баллов — это на 18% выше, чем у аналогичной нейронной сети предыдущего поколения.

В Google также отметили, что производительность Med-PaLM 2 превосходит похожие ИИ-модели других разработчиков. Они предположили, что проект будет полезен в странах с ограниченным доступом к медицинским услугам.

Без человека не обойдется

Искусственный интеллект перебирает возможные варианты и останавливается на наиболее подходящем ответе. Однако доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в разговоре с «360» отметил, что результаты чат-бота обязательно должен проверять врач.

По его словам, человек будет проигрывать ИИ только в случае, когда варианты определяются учебником. То есть редкие варианты болезней сможет диагностировать только опытный медик.

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Med-PaLM 2 может ускорить работу, предложив несколько вариантов по заданным параметрам. Тем не менее итоговое решение должно оставаться за человеком.

Редко заболевание лечится одним путем. Например, запор лечат касторкой. Если есть осложнения на фоне сахарного диабета или воспаления легких, нужно искать другие варианты — касторкой тут не обойдешься. Владислав Жемчугов

Какое будущее у ИИ в медицине?

Эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал «360», что в медицине есть ряд инструментов, базирующихся на искусственном интеллекте — и в США, и в Европе, и в Китае, и в России. Он объяснил эту тенденцию тем, что по статистике ошибок у машины намного меньше, чем у человека.

Сложные диагнозы ставят посредством консилиума и личного опыта. Простые задачи сможет решить машина, а врач будет присутствовать рядом, чтобы предотвратить ошибку. Павел Мясоедов

Внедрение таких технологий, по словам эксперта, будет увеличиваться, а качество услуг — улучшаться. Но чтобы хотя бы частично заменить человека, потребуется время.

В России уже внедряют подобные практики: рядом с машиной находится врач, который оценивает результат аппаратного комплекса, напомнил Мясоедов.

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Как можно использовать ИИ?

Генеральный директор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин уверен, что целесообразно проводить первичные консультации с помощью ИИ: он сможет удовлетворить огромное число типовых запросов. По словам собеседника «360», это расширит понимание проблемы для пациента.

У частных компаний много наработок на эту тему. Они заинтересованы оказывать такие услуги. Запрос боту стоил бы дешевле для потребителя и для компании. Арсений Щельцин

Щельцин допустил, что чат-бот может ошибаться, тем не менее, чем шире будет база типовых вопросов, тем проще искусственному интеллекту будет обучаться.